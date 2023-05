« The Tailor » aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« Le tailleur” (“Terzi” dans sa langue d’origine et “The Tailor” en anglais) est un Série Netflix turque créé par Onur Güvenatam et réalisé par Cem Karci. Le drame passionnant et plein de suspense suit un célèbre tailleur qui se retrouve pris dans un réseau de secrets qui va changer sa vie, celle d’un ami et de sa fiancée.

Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül, Salih Bademci, Olgun Şimşek, Ece Sükan, Zeynep Özyurt Tarhan, Murat Kilic, Celile Toyon, Vedat Erincin et Lila Gürmen composent le casting de la fiction écrite par Rana Mamatlioglu et Bekir Baran Sitki.

Les sept épisodes de « Le tailleur» sont disponibles sur Netflix uniquement à partir du 2 mai 2023mais les fans de feuilletons turcs et les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming demandent déjà une deuxième saison.

« LE TAILLEUR », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Même si Netflix n’a pas encore confirmé un nouvel épisode de la série ottomanele dernier chapitre laisse la voie préparée pour continuer avec l’histoire de Peyami Dokumacı, Dimitri et Esvet.

A la fin de la première saison de « The Tailor », les secrets que cachent la famille de Peyami, Esvet et Dimitri sont révélés et une confrontation s’ensuit au ranch. La discussion de ces trois personnages se termine par une tragédie inattendue.

La deuxième saison du drame turc n’a pas encore répondu à plusieurs questions. Parmi eux, Peyami survivra-t-il au tir ? Ari et sa femme vont-ils payer pour leurs crimes ? Est-ce qu’Esvet réclamera ce qui lui revient et lui a été enlevé alors qu’elle était bébé ? Qu’adviendra-t-il de la mère de Peyami ? Quels autres secrets cachent les protagonistes ?

Jusqu’à présent, aucun membre de l’équipe créative n’a fait de commentaires concernant une éventuelle deuxième saison. Les acteurs Cagatay Ulusoy, Sifanur Gül et Salih Bademci reprendront-ils leurs rôles dans les nouveaux chapitres ?

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle de Netflixun service de streaming qui prend généralement au moins quatre semaines pour évaluer la réaction du public et, sur la base de ces chiffres, décider de renouveler ou d’annuler une production.

Qu’adviendra-t-il de Peyami Dokumacı et Esvet dans la série turque « The Tailor » ? (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « LE TAILLEUR » ?

« The Tailor » est disponible sur Netflix à partir du 2 mai 2023Par conséquent, pour regarder la nouvelle série turque, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.