Squid Game : la star de YouTube MrBeast organise son propre vrai jeu télévisé avec 456 participants

Asmodee Sur Une Echelle De Un A T-Rex

delires intensite 10 sur lrechelle ritcher des t-rex !on a scale of one to t-rex est un summum du jeu drambiance, du party game. lrobjectif est simple : sreclater pour gagner la partie. tous les participants doivent interpreter ce qurindique une carte qui leur est propre : imiter un t-rex, decouvrir que vous avez des doigts, faire le chat, etc. toutes et tous recoivent une carte drintensite, privee, qui correspond a la force qurils doivent mettre dans leur performance.observez bien lrinterpretation de vos amis : vous devez retrouver celle ou celui qui a la meme intensite que vous ! si vous proposez un echange et que vous avez vu juste (intensite egale), vous encaissez deux points. a point drintensite drecart, crest un point pour tous les deux. au-dela, crest le malus ! la joueuse ou le joueur qui a le plus de points a la fin de la partie lremporte.mais vous gagnez a voir toutes les personnes presentes imiter en meme temps un t-rex ou faire la circulation !contenunnn 58 pions,nnn 60 cartes draction (ca en fait, du delire !)nnn un livret de regles.