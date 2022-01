Tim Roth a admis avoir été surpris par l’appel de Marvel pour She-Hulk

in

Le retour d’Abomination est un fait et Tim Roth ne cache pas la surprise provoquée par l’appel à poursuivre l’histoire du méchant dans le MCU. Des détails!

©IMDBAbomination à Shang-Chi

Disney+ a tout prêt pour que 2022 soit une année forte en termes de séries sur le Univers cinématographique Marvel. Nous pouvions déjà voir les progrès attendus de Chevalier de la Lune et si tout se passe comme prévu stratégiquement Kévin Feig, la série qui succède à celle de Marc Spector n’est ni plus ni moins que elle hulk, l’histoire du cousin de Bruce Banner qui peut lui aussi devenir un géant vert tout-puissant.

Souvenons-nous: merveille confirmé à Tatiana Maslany dans le rôle de l’héroïne tandis qu’une vieille connaissance de la maison reviendra à l’écran du MCU. De qui parle-t-on? Vous l’avez deviné, Mark Ruffalo reviendra en tant que Bruce Banner et cette version « intelligent » de Hulk auquel nous avons pu apprécier en détail lors Avengers : Fin de partie, où le Green Goliath était responsable de la spot qui a ramené la vie dans la moitié de l’univers.

Tim Roth surpris !

D’autre part, Tim Roth Il fera également partie du jeu, encore une fois en tant que méchant Emil Blonsky / Abomination, un rôle qu’il a joué dans le film de 2008 L’incroyable Hulk où Bruce Banner a été joué par Edward Norton, qui n’est pas revenu à la franchise la plus populaire de l’histoire du cinéma après cette participation éphémère. Blonsky est déjà apparu dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux.

Quelle était l’opinion de Tim Roth sur son retour ? « Honnêtement, j’ai été surpris. J’ai eu une conversation avec Kevin Feige qui m’a dit qu’il avait une idée et j’ai dit « vraiment ? » Parce que mon travail original sur le premier film Hulk a été fait pour que mes enfants puissent en profiter. », a admis l’interprète de Pulp Fiction. Puis il a ajouté que sa tâche dans elle hulk il a été « Impressionnant! » grâce aux interactions avec Maslany et Ruffalo.

« D’une certaine manière, le film original était pré-Iron Man. Après ce film, ils ont compris comment le faire. Certains sont meilleurs que d’autres, mais ils fonctionnent. Pour moi… je choisis Wolverine et Deadpool. J’en ai fait pour mes enfants quand ils étaient petits. J’étais excité à l’idée de retourner dans cet univers et nous l’avons fait. Je pense qu’il est actuellement en post-production. », il a pointé Tim Roth sur l’origine de MCU et votre participation à celui-ci.

L’acteur n’a pas caché son admiration pour un autre membre de la distribution : « Prime! J’ai travaillé avec Mark Ruffalo. Brillant. Je l’aime. Je ne sais pas si j’ai le droit de dire ce que je vais dire. Je dis la même chose… mais cette femme extraordinaire : Tatiana. Incroyable. C’était impressionnant et en même temps fou », a remarqué l’acteur, visiblement enthousiasmé par le projet. fans de elle hulk, reconnaissant.

