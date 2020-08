Voici les 8 ensembles d’armures “ Destiny 2 ” que nous devrions voir au-delà de la lumière

Destin 2 Bungie

Destiny 2 a montré de nouvelles images de Beyond Light et certains commencent à s’inquiéter que ce soit «trop». Jusqu’à présent, je ne pense vraiment pas que ce soit vrai. Nous n’avons pratiquement rien vu d’Europa et juste de minuscules aperçus des installations sous la surface. Nous avons vu beaucoup plus de pouvoirs de stase récemment, mais au-delà, une poignée d’armes de destination et un ensemble d’armures.

Juste un.

Cet ensemble d’armures a déjà divisé la base de joueurs, certains appréciant le design et d’autres non. J’aime le plus l’ensemble Titan et le petit livre du Warlock. Mais je pense que j’ai mieux aimé les astronautes hantés de Shadowkeep.

Mais le fait est que c’est une armure, et tout le monde oublie que nous devrions aller bien plus loin entre les ensembles réels et les ornements lorsque Beyond Light frappe, du moins en passant par les saisons passées et ce que nous savons de ce qui va arriver. Je voulais passer en revue tous les ensembles potentiels pour vous le rappeler. Les voici:

Destin 2 Bungie

1. Ensemble Europa – C’est l’armure de destination dont nous avons parlé, comme chaque destination a son propre ensemble.

2. Armure de raid Deep Stone Crypt – Il y a un nouveau raid, il y aura une nouvelle armure de raid, fin de l’histoire.

Destin 2 Bungie

3. Ornements d’armure Eververse / Not-Eververse – Nous ne savons pas si Bungie fait quelque chose de similaire à ce qu’ils ont fait dans Arrivals et sort le set Eververse d’Eververse et le met ailleurs (Prophecy avec le set Daito, cette saison) ou s’il pourrait retourner à Eververse, mais cela devrait être quelque part d’une manière ou d’une autre.

4. Armure saisonnière – Rappelez-vous que Shadowkeep et Undying armor étaient séparés, et dans ce cas, non, je ne pense pas que l’ensemble de destination Europa serait le même que celui de la passe de combat ou attaché à une activité saisonnière spécifique.

Destin 2 Bungie

5. Ornements du Battle Pass – Il s’agit peut-être simplement d’une version améliorée de l’ensemble saisonnier (ce qui est un peu comme ça dans Arrivées cette saison), mais techniquement, c’est tout de même un nouvel ensemble, et à moins que la passe de combat ne soit modifiée, nous devrions l’obtenir aussi.

6. Ensemble d’actualisation du fournisseur – Ah, tu as oublié ça non? Bungie a déclaré qu’il y aurait un nouvel ensemble d’armures partagé entre le Vanguard, le Crucible et le Gambit en tant que «rafraîchissement du fournisseur» avec des différences de couleur / texture entre eux, mais le même modèle. Donc pas trois nouveaux sets, mais je le compte au moins comme un seul.

7. Ensemble du cosmodrome – Celui-ci, je ne suis pas tout à fait sûr, mais étant donné que le cosmodrome va être une autre nouvelle destination, il va de soi qu’il devrait également avoir sa propre armure de destination, n’est-ce pas? Mais si cette liste devient longue, elle peut être supprimée ou ajoutée plus tard.

Destin 2 Bungie

8. Les ornements de l’aube – Le Festival of the Lost fait techniquement partie de la saison des arrivées maintenant, mais oui, il y aura presque certainement un ensemble d’armures ornementales Eververse Dawning vendu cette année, comme un est vendu chaque année.

Ne pas apparaître:

Armure de bannière de fer – Je suppose que non, nous n’obtiendrons pas un nouvel ensemble Iron Banner étant donné la durée de cette liste potentielle au-dessus, même si nous en avons eu un nouveau lorsque Shadowkeep a frappé.

Armure d’essai – Ils nous ont déjà dit que la nouvelle armure Trials arriverait la saison d’après, pas pour Beyond Light

En bref, si vous n’aimez pas autant le set Europa, ne vous inquiétez pas trop car je pense qu’au minimum, 5-6 nouveaux sets devraient arriver cette saison, avec 8 au maximum s’ils descendent tout le temps. chemins potentiels que j’ai énumérés ici. En ce qui concerne les armes, c’est certainement plus en l’air, mais l’armure ne me préoccupe pas pour le moment, et vous ne devriez pas l’être non plus.

Regardez mes pensées sur la nouvelle Stasis révèle ici:

Suivez-moi sur Twitter, Youtube et Instagram. Ramasse mes romans de science-fiction Herokiller et Herokiller 2, et lisez ma première série, La trilogie Earthborn, qui est également sur livre audio.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂