OnePlus 8T commence à recevoir la mise à jour OxygenOS 11.0.4.5 en Inde: Quoi de neuf

OnePlus 8T a commencé à recevoir sa mise à jour OxygenOS 11.0.4.5 en Inde. Selon un article dans le Forum de la communauté OnePlus, la société a commencé à pousser le déploiement progressif de la nouvelle mise à jour du correctif OxygenOS pour le OnePlus 8T en Inde. La mise à jour pour l’Europe et l’Amérique du Nord suivra bientôt. Selon le journal des modifications, la mise à jour 11.0.4.5.KB05DA en Inde intégrera une stabilité d’appel optimisée ainsi que des performances de consommation d’énergie du système améliorées pour réduire le chauffage de l’appareil.

La mise à jour comprendra également une meilleure prévention des erreurs de contact pour offrir une meilleure expérience de jeu et une fluidité optimisée avec certains jeux grand public afin de réduire les risques de retard.

En dehors de cela, une expérience utilisateur optimisée avec Alert Slider sera également incluse. La mise à jour a également résolu le problème où la barre d’état continuait de planer sur l’écran en mode paysage et a également résolu le problème où le NFC ne pouvait pas être activé avec une faible probabilité.

La mise à jour 11.0.4.5.KB05DA a également apporté quelques changements pour la caméra. Il a optimisé l’effet d’imagerie pour offrir aux utilisateurs une meilleure expérience de prise de vue ainsi qu’une meilleure stabilité de l’appareil photo.

En ce qui concerne le réseau, la mise à jour a optimisé la connexion au réseau mobile pour améliorer l’intensité du réseau avec le signal et a résolu le problème de faible probabilité d’interruption du réseau pendant les jeux.

La mise à jour ajoute que l’OTA atteindra un petit pourcentage d’utilisateurs aujourd’hui et atteindra un petit pourcentage d’utilisateurs dans un premier temps et commencera un déploiement plus large dans quelques jours.

