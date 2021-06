Comment nettoyer les haut-parleurs de votre mobile pour les rendre comme neufs

Au fil du temps, la saleté, la poussière et autres particules peuvent finir par salir les haut-parleurs de notre téléphone, causant une perte de qualité du son ou que, dans le pire des cas, ils finissent par se casser. Comme tout élément physique, les haut-parleurs ont leur entretien, et dans le cas des téléphones portables nous avons des solutions en tout genre pour les nettoyer.

Nous vous avons déjà appris comment nettoyer votre mobile à l’extérieur et maintenant nous allons vous dire comment nettoyer en profondeur vos enceintes, vous pouvez donc les faire rester (presque) comme au premier jour, pour éviter à la fois des problèmes de son et de fonctionnement en eux. Nos collègues d’Applesfera ont expliqué le processus pour iPhone, bien qu’à partir d’ici, nous expliquions comment le faire sur n’importe quel téléphone.

Nettoyer soigneusement vos enceintes à la main

La première solution est nettoyer les haut-parleurs de votre téléphone à la main. Ici, la première recommandation est ne pas utiliser de produits liquides ou de cure-dents. Côté liquide, un mauvais séchage peut faire avancer tout le travail et, dans le cas d’articles comme les cotons-tiges ou les cure-dents, ils pourraient endommager la maille qui recouvre les enceintes.

Si nous utilisons un pinceau, qu’il soit de dureté moyenne à faible. Idéal pour utiliser la partie la plus superficielle et ne pas trop insérer les poils afin de ne pas endommager le maillage du haut-parleur

L’utilisation d’une brosse de dureté douce, avec des coups réguliers mais pas trop forts, peut nous aider à éliminer la poussière et la saleté. Essayez d’utiliser la partie la moins profonde de la brosse, plutôt que d’essayer d’insérer les poils profondément dans les trous des haut-parleurs, afin de ne pas endommager le maillage.

Une autre solution, qui peut demander un peu plus d’habileté, consiste à utiliser du mastic adhésif, qui est très bon marché et pratique. Peu de matériaux sont plus adhérents que le mastic (de plus, ce type ne laisse pas de résidu). Il suffit de le coller dans les trous de l’iPhone (en faisant attention que vous puissiez le retirer plus tard), pour que la saleté s’y colle.

La dernière solution, même s’il faudra y faire attention, est d’utiliser de l’air comprimé. Il faudra faire attention à ne pas trop le coller au haut-parleur et à ne pas trop le serrer pour ne pas abîmer le maillage. Si nous sommes à une distance convenable et que nous l’utilisons avec précaution, nous pouvons nettoyer notre mobile de la saleté et de la poussière en quelques secondes.

Utilisation du logiciel pour nettoyer les haut-parleurs

Il n’y a pas que des méthodes manuelles pour nettoyer les haut-parleurs. Dans le cas où nous avons un iPhone, nous avons l’application Sonic, pour nettoyer les traces d’eau et de saleté de l’iPhone. L’opération est simple : une fréquence élevée est forcée à un volume très élevé de sorte que des vibrations sont créées à l’intérieur du haut-parleur et ce qui est à l’intérieur est expulsé.

Xiaomi a cette option depuis un moment, sur la plupart de vos appareils à double haut-parleur. C’est dans les paramètres supplémentaires et cela s’appelle « nettoyer le haut-parleur ». Cela fonctionne de la même manière que sur l’iPhone : le son est monté au maximum et une haute fréquence est émise qui fait vibrer les haut-parleurs.

Enfin, si nous ne voulons rien installer sur notre téléphone et qu’il ne dispose pas de cette option via un logiciel, le site Fixmyspeakers.com effectue le même processus. On met le volume à fond et on donne son bouton. De cette façon, nous expulserons tous les restes de poussière et même d’eau, dans le cas où ils seraient mouillés.