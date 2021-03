NikkieTutorials peint la moitié de son visage pour montrer le pouvoir du maquillage

Les femmes ont beaucoup de conneries pour bon nombre de leurs choix de vie, mais sans doute, le plus stupide doit être de savoir si elles choisissent ou non de se maquiller.

Certes, les entreprises essaient de s’attaquer aux insécurités des femmes pour leur faire sentir qu’elles en ont besoin, mais les femmes sont intelligentes. Certains d’entre nous l’utilisent parce que c’est amusant ou parce que cela nous permet de changer de look.

Cependant, il y a beaucoup de stigmatisation contre cela, comme des gars stupides qui disent aux femmes de ne pas le porter parce que leur célébrité préférée ne le sait pas, alors qu’en réalité, ils ne connaissent pas le pouvoir du fond de teint et du correcteur.

Eh bien, un vlogger de maquillage a commencé à appeler les maquilleurs dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, intitulée à juste titre «The Power of Makeup».

Le néerlandais YouTuber NikkieTutorials a été inspiré par un épisode de « Drag Race » de Ru Paul où les concurrents n’appliquaient du maquillage que sur la moitié de leur visage. Elle s’est filmée en train de faire la même chose avec un message très important.

«J’ai beaucoup remarqué ces derniers temps que les filles ont presque honte de dire qu’elles aiment le maquillage, parce que de nos jours, quand vous dites que vous aimez le maquillage, vous le faites soit parce que vous voulez bien paraître pour les garçons, vous le faites parce que vous êtes insécurité, ou tu le fais parce que tu ne t’aimes pas. J’ai l’impression que d’une certaine manière, ces derniers temps, c’est presque un crime d’aimer se maquiller », a-t-elle déclaré dans sa vidéo.

Elle a poursuivi en parlant de la critique qu’elle s’est procurée pour son amour du maquillage.

«Je remarque beaucoup que lorsque je ne porte pas de maquillage et que j’ai les cheveux en chignon et que je rencontre des gens, et je leur montre des photos de mes vidéos, ou quel que soit le look que j’ai fait, ils me regardent et droit- dis-moi: «Ce n’est pas toi».

«Ils me disent que c’est drôle parce que je ne ressemble même pas à cette fille sur la photo», a-t-elle expliqué.

Si vous n’êtes pas familier avec NikkieTutorials, 27 ans, de son vrai nom Nikkie De Jager, c’est une maquilleuse et une vlogger beauté à succès dont la chaîne YouTube compte actuellement plus de 13,8 millions d’abonnés.

Elle est également populaire sur d’autres canaux de médias sociaux, avec 14,5 millions d’abonnés sur Instagram et 2,2 millions sur Twitter.

Cependant, c’est cette vidéo de 2015 qui a tout déclenché.

La vidéo de NikkieTutorials sur le pouvoir du maquillage est devenue virale, lui faisant devenir célèbre sur YouTube, même si elle avait déjà été vlogger pendant sept ans auparavant.

Elle a en fait commencé à télécharger des vidéos en 2008 alors qu’elle n’avait que 14 ans après avoir été inspirée par le maquillage de Lauren Conrad dans l’émission de télé-réalité « The Hills ».

L’article continue ci-dessous

Dans une interview en 2017, elle a expliqué: «J’ai commencé en 2008. Je regardais ‘The Hills’ sur MTV, et j’avais 14 ans, et j’ai vu un eye-liner et rougir. J’étais comme, ‘Oh mon Dieu. ce?’ J’ai regardé sur YouTube comment faire l’eyeliner de Lauren Conrad. J’ai vu Sandy Gold et elle a fait « Wake Up and Make Up », et elle s’est littéralement filmée en train de se lever du lit pour se maquiller pour ressembler à Lauren Conrad. J’étais obsédée. «

«J’étais comme, qu’est-ce que c’est et j’en veux plus», a-t-elle poursuivi. « J’ai donc trouvé tout ce monde de gourous de la beauté en train de faire des tutoriels, ce qui était vraiment petit à l’époque. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à pratiquer, à aller à la pharmacie, à acheter des trucs – et c’est là que tout a commencé. »

Dans la vidéo populaire, le YouTuber a partagé un message inspirant sur le pouvoir du maquillage – pour le meilleur ou pour le pire.

«Je ne veux en aucun cas dire que si vous avez des insécurités sur lesquelles vous devriez simplement vous maquiller, vous sentir mieux et ne jamais vous contenter de vous-même. Je veux juste que les gens sachent que le maquillage est amusant et qu’il n’y a pas de règles », a-t-elle déclaré à ses téléspectateurs.

La vidéo puissante a non seulement donné à NikkieTutorials de nombreux nouveaux abonnés et des tonnes de vues, mais aussi des gens qui ont inondé ses médias sociaux et YouTube de commentaires positifs.

Nicole Weaver est une écrivaine d’amour et de divertissement.

Note de l’éditeur: cet article a été initialement publié le 12 juin 2015 et a été mis à jour avec les dernières informations.