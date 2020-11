One Night in Miami Trailer: Regina King fait ses débuts en tant que réalisatrice sur Amazon

Nous avons la première bande-annonce pour Une nuit à Miami. Amazon sort le film, qui est le premier long métrage de la réalisatrice Regina King (Si Beale Street pouvait parler, Gardiens). Il y a un espoir clair que ce sera un favori de la saison des récompenses, et il est facile de comprendre pourquoi. Il est basé sur la pièce primée du même nom de Kemp Powers. Il présente également des icônes telles que Malcolm X, Sam Cooke, Jim Brown et Muhamed Ali qui se croisent lors d’une nuit fatidique. Selon le studio, il s’agit « d’un récit fictif inspiré de la nuit historique que ces quatre personnages formidables ont passée ensemble ». Comme on peut le voir, l’histoire et la fiction font tout un mélange dans ce cas.

La bande-annonce nous montre Cassius Clay (Eli Goree), Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) et Jim Brown (Aldis Hodge) réunis pour célébrer. Cassius vient de devenir champion du monde des poids lourds, et c’est une raison plus que suffisante pour qu’ils partent passer une nuit en ville. Nous avons de petits aperçus de chaque icône respective faisant ce qu’elle fait de mieux, que ce soit la boxe, le football, le chant ou l’inspiration d’un changement culturel. Même s’il s’agit d’une interprétation fictive de la nuit en question, cela semble être un regard authentique sur chacune de ces figures légendaires.

Le casting comprend également Joaquina Kalukango (Enchaîné pour la vie), Nicolette Robinson (L’Affaire), Beau Bridges (Les Fabuleux Baker Boys) et Lance Reddick (John Wick). Kemp Powers a écrit le scénario. Le film est produit par Jess Wu Calder, Keith Calder et Jody Klein. Amazon a récupéré les droits mondiaux sur le film en juillet, indiquant qu’ils avaient beaucoup confiance en ce que Regina King avait réussi à faire derrière la caméra. Regina King a été sur une lancée ces dernières années devant l’écran. King a quatre victoires aux Emmy et cinq nominations à son nom depuis 2015, pour accompagner sa victoire à l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 2019. Maintenant, elle élargit la portée de ce qu’elle peut accomplir.

Une nuit à Miami se concentre sur une nuit incroyable en 1964, quatre icônes du sport, de la musique et de l’activisme se sont réunies pour célébrer l’un des plus grands bouleversements de l’histoire de la boxe. Lorsque l’opprimé Cassius Clay, qui s’appellerait bientôt Muhammad Ali, (Eli Goree), bat le champion des poids lourds Sonny Liston au Miami Convention Hall, Clay a célébré l’événement avec trois de ses amis: Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) et Jim Brown (Aldis Hodge). Le film « examine les luttes auxquelles ces hommes ont été confrontés et le rôle vital qu’ils ont joué chacun dans le mouvement des droits civiques et le bouleversement culturel des années 1960 ».

Amazon a l’intention de donner au film une course amicale dans les salles à partir du mois prochain. Une nuit à Miami arrivera d’abord dans certains cinémas le jour de Noël, le 25 décembre. Il arrivera ensuite pour les abonnés Prime Video le 15 janvier 2021. N’oubliez pas de regarder la nouvelle bande-annonce par vous-même sur la chaîne YouTube d’Amazon Prime Video.

