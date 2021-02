Hilarious WandaVision Easter Egg reconnaît à la fois le MCU et le Quicksilver X-Men

Outre l’élargissement du niveau de menace que Wanda pose au monde en ce moment, le dernier épisode WandaVision, « All New Halloween Spooktacular », a été une ode parfaite aux sitcoms des années 2000, principalement Malcolm au milieu et avait des costumes étonnamment fidèles à la bande dessinée pour Wanda, Vision, le non-Pietro et même les jumeaux. Mais ce n’est pas tout l’épisode qui se cache car il y a un œuf de Pâques subtil qui fait référence à la fois aux acteurs qui jouent Quicksilver dans le MCU et à la 20th Century Fox. X Men des films.

Dans les dernières minutes du cinquième épisode de WandaVision (avant le générique incroyablement long), nous avons vu le frère de Wanda, Pietro, revenir de la manière la plus ahurissante, d’autant plus qu’il est décédé Âge d’Ultron. Lorsque Wanda a ouvert la porte, elle a vu Peter Maximoff à la place, le Quicksilver de l’univers X-Men que nous avons vu dans Days of Future Past, apocalypse, et Phénix sombre. Mais il l’appelle sa sœur et semble se souvenir comment il est mort après avoir été abattu par Ultron au milieu de la rue.

Mais Wanda, qui l’a initialement accepté, est maintenant méfiante. En plus de s’habiller comme son frère mort, ce nouveau Pietro a l’air très différent et a des souvenirs très différents de leur enfance. Par exemple, ses souvenirs nostalgiques d’Halloween en tant qu’enfant ne sont pas la façon dont Wanda se souvient avoir célébré le festival. Elle essaie même de le tester en lui parlant d’un enfant dans leur orphelinat qui avait un problème de peau quand ils sont sortis avec ses fils, seulement pour qu’il se retourne et l’appelle pour avoir douté de lui.

Avant que la conversation ne puisse aller plus loin, Tommy et Billy reviennent. Leur « Oncle P » leur demande s’il doit les aider « à maximiser votre acquisition de bonbons » et en réponse Tommy s’exclame « Ouais. Coup de pied! » avant que le trio ne s’éloigne, laissant Wanda avec une expression confuse alors qu’elle prononce « Kick-ass » d’une manière qui implique que la phrase se démarque pour elle. Et à nous aussi!

Déchirer, foutre une branlée est le lien entre les deux acteurs de Quicksilver

Vous voyez, bien avant qu’Evan Peters et Aaron Taylor-Johnson ne deviennent le speedster des bandes dessinées Marvel dans le X Men films et le MCU, ils ont joué ensemble dans un film de super-héros classique et culte classé R – 2010’s Déchirer, foutre une branlée, qui est basé sur la bande dessinée du même nom publiée par Marvel Comics. Dans le film, qui était un empiétement sur la culture rampante des super-héros, Johnson a joué le personnage de Kick-ass, un justicier qui se considère comme un super-héros mais qui n’a vraiment pas de super-pouvoirs extraordinaires. Evan Peters a joué son meilleur ami Todd Haynes dans le film qui ignorait que son ami était le justicier Kick-ass mais il est rapidement devenu un grand fan du héros.

Comme si nous ne nous demandions pas déjà s’il s’agissait vraiment du X-Men Quicksilver ou d’une entité maléfique déguisée, les showrunners ont laissé tomber ça Déchirer, foutre une branlée la référence nous fait maintenant cuisiner toutes sortes de méta-théories pour expliquer pourquoi le film a été mentionné. Est-ce juste un œuf de Pâques amusant alors que Taylor-Johnson et Evan Peters ont joué dans le film et sont maintenant tous les deux Peter / Pietro Maximoff dans le MCU ou est-ce un indice de quelque chose de plus compliqué? Tout ce que nous pouvons faire est de nous gratter la tête dans la confusion jusqu’à vendredi prochain et de refaire le dernier épisode de WandaVision actuellement en streaming sur l’application officielle Disney +.

