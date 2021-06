One Piece : les fans ont choisi entre Luffy, Zoro et Nami

L’art japonais est devenu la grande trouvaille de la dernière décennie du cinéma. Grâce à Crunchyroll, de nombreux anime ont commencé à se répandre dans le monde et leur croissance a été immédiate, comme c’est le cas avec Une pièce, qui est non seulement devenu le manga le plus vendu au monde, mais depuis qu’il est passé au petit écran, il est considéré comme la série la plus longue de l’histoire.

Une pièce commence avec Gol D. Roger, le roi des pirates, sur le point d’être exécuté, mais avant sa mort, il parvient à faire mention d’un grand trésor légendaire, le One Piece, qui, selon le pirate, peut être emporté par celui qui le trouve. A tel point qu’à ce moment-là commence la Grande Ère des Pirates où de nombreux fans ont pour objectif de trouver cette fortune.

Cependant, plus de 20 ans après l’exécution de Roger, le Une pièce Il n’est toujours pas trouvé jusqu’à ce qu’un jeune homme nommé Mokey D. Luffy commence une aventure pour être oui ou oui celui qui le trouve et, avec lui, pouvoir se proclamer le nouveau roi des pirates. Mais, votre bateau dure plus longtemps que prévu au point que cette série compte déjà 977 épisodes publiés et, bien sûr, il en reste encore à faire.

C’est pour cette même raison que, tout comme ses sagas et ses arcs sont déjà excessifs, le nombre de personnages l’est aussi. Chacun, occupant un rôle différent, ils ont peu à peu gagné le cœur voire la haine des spectateurs, mais il y en a trois qui, quel que soit le pays, sont ceux qui ressortent le plus : Luffy, Zoro et Nami, bien que parmi eux, il y en a un qui est le favori.

Zoro, Luffy et Nami. Photo : (IMDB)



En début d’année, Shueisha a lancé un vote mondial afin de savoir lequel des personnages est le favori dans le monde. Et, ce vote a également été divisé par des régions telles que l’Asie, l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Amérique latine, ce qui a révélé qui est le plus aimé dans cette partie du monde.

C’est Nami, qui avec 102 220 points a complètement dépassé tout autre membre de ce manga. La suivit et de très près, c’est Zoro avec 92 144 points. Quant à Luffy, il a terminé troisième avec 75 294 points même s’il est le protagoniste.