Spiderman : No Way Home devient le film le plus rentable de l’histoire au Mexique

Le succès de Spiderman : Pas de retour à la maison C’est indiscutable, l’attente des fans sur les réseaux sociaux, ainsi que l’attente de savoir ce qu’il adviendrait du film, ont fait de cette nouvelle aventure du super-héros arachnide sur toutes les lèvres même des mois avant sa première.

Maintenant le film mettant en vedette Tom Holland, avec Andrew Garfield et Tobey Maguire pour jouer à nouveau leur Spiderman respectif, est officiellement le film le plus rentable de l’histoire au Mexique, vu par plus de 21,3 millions de personnes dans le pays.

Selon les données de la Chambre nationale de l’industrie cinématographique (CANACINE) du Mexique, a annoncé que, après le week-end dernier, le film a réussi à surpasser le tout aussi réussi Avengers : Fin de partie, qui est le deuxième film le plus rentable au monde, juste derrière Avatar.

Pas de retour à la maison, réussi à augmenter le montant de mille 474 millions 800 mille pesos, qui dépasse légèrement les mille 474 millions 200 mille pesos que le film qui a clôturé le phase trois de l’univers cinématographique Marvel.

Avant cet événement, Sony Pictures Mexique, le distributeur du film dans le pays, a célébré la grande réussite du film qui complète la trilogie Spiderman de Tom Holland, avec la célèbre phrase « Un grand film vient avec un grand box-office », se référant à la célèbre phrase du personnage créé par Stan Lee.

Et un grand film apporte également un public INCROYABLE. Merci beaucoup d’avoir rendu cela possible #Homme araignée #NoRoadHome soyez n°1 au box-office de l’histoire au Mexique ! ️ ️ Célébrez-le avec nous en le dégustant à nouveau en exclusivité dans les salles. pic.twitter.com/TSE7uHJR7v – SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX)

OuiPiderman: No Way Home, atteindra la plateforme de streaming pour hbo max durant les premiers mois de 2022, selon les informations du Manager de HBO Latin America, ainsi que d’autres productions telles que Venom : qu’il y ait carnage Oui morbyus, produit par Sony Pictures.