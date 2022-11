One Piece Episode 1041 Date et heure de sortie – Tout ce que vous devez savoir

Beaucoup de gens recherchent actuellement la date et l’heure de sortie de l’épisode 1041 d’une seule pièce. Les fans de cette série animée sont ravis de découvrir ce qui va se passer dans ce prochain épisode. Pour obtenir tous les détails sur cet épisode à venir, les fans recherchent partout sur Internet. Nous sommes donc là pour vous aider avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous partagerons tous les détails concernant la date et l’heure de sortie de l’épisode 1041 de One Piece. En dehors de cela, vous découvrirez également d’autres informations telles que Comment regarder cet anime, la liste des acteurs, les spoilers et bien plus encore. Alors, sans plus tarder, donnons-nous tous les détails.

C’est une série de mangas japonais écrite par Eiichiro Oda. Plus tard, cette série de mangas a été adaptée pour la production d’anime et le premier épisode est sorti sur Fuji TV le 20 octobre 1999. Il dure depuis longtemps et continue de recevoir le même amour et le même soutien de la part des fans.

Toute l’histoire de cette série manga est basée sur un pirate dont le nom est Gol D. Roger et avec le temps, il parvient à gagner richesse et pouvoir. Après avoir regardé tous les épisodes publiés de cet anime, les fans recherchent actuellement la date de sortie de l’épisode 1041 de One Piece. Donc, si vous voulez en savoir plus, lisez simplement le paragraphe ci-dessous.

One Piece Épisode 1041 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 1041 de One Piece. La sortie de cet épisode est prévue pour le 20 novembre 2022. Comme vous pouvez le constater, l’attente de cet épisode va bientôt se terminer et nous vous recommanderons simplement à tous de marquer la date de votre calendrier et d’attendre sa sortie.

Où diffuser One Piece ?

Si vous voulez vraiment regarder cette série, vous pouvez la regarder car elle est publiée dans le magazine Weekly Shōnen Jump. Vous pouvez regarder cet anime sur de nombreuses plateformes en ligne comme Netflix et Amazon Prime. Si vous voulez vraiment regarder cet anime, vous devrez d’abord acheter l’abonnement. La disponibilité de cette série dépendra de votre région.

Distribution de la série

Maintenant, nous allons partager la liste des acteurs de cette série. Si vous voulez vraiment en savoir plus sur votre personnage préféré, jetez un œil ci-dessous.

Mayumi Tanaka dans le rôle de Monkey D.Luffy

Laurent Vernin comme M. 7

Tony Beck comme Roronoa Zoro

Akemi Okamura dans le rôle de Nami

Kappei Yamaguchi comme Usopp

Kazuya Nakai dans le rôle de Roronoa Zoro

Hiroaki Hirata dans le rôle de Sanji

Ikue Ôtani dans le rôle de Tony Tony Chopper

Colleen Clinkenbeard dans le rôle de Monkey D.Luffy

Yuriko Yamaguchi comme Nico Robin

Kazuki Yao comme Franky

Le dernier mot

Ici, nous allons terminer cet article et nous espérons vraiment que vous avez toutes vos réponses concernant la date de sortie de One Piece Episode 1041, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour regarder cet épisode. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de One Piece Episode 1041 dans votre esprit, vous pouvez nous poser vos questions ci-dessous dans la section des commentaires. Nous vous répondrons dès que possible.

