3 productions comme Sean Eternos : champions d’Amérique à voir en streaming

Il y a quelques semaines, Netflix a créé un incroyable documentaire sur le triomphe de l’équipe argentine au Brésil.

©NetflixSoyez éternel : Champions d’Amérique.

En 2021, l’équipe nationale argentine est entré dans l’histoire en battant le Brésil en finale de Coupe de l’America avec un but de Angel Di Maria au-dessus du gardien adverse. L’ensemble du processus qui a conduit à l’équipe dirigée par Lionel Scalloni et commandé par Lio messi sur le terrain de jeu a été transformé en documentaire. Il s’agit de Sean éternel : champions d’Amérique, qui a été lancé en Netflix et c’était une fureur absolue parmi les utilisateurs.

Bien sûr, cette production n’est pas la seule dans le monde du sport, encore moins dédiée au football. Pour cette raison, nous voulons recommander trois productions auxquelles vous pouvez donner jouer. De quoi avez-vous besoin pour le faire ? Dans presque tous, un récit de Amazon Prime Vidéo et une bonne chaise pour s’asseoir et profiter. Bien sûr, pour la troisième option, vous devrez investir un peu d’argent car elle ne peut être louée.

+Documentaires comme Sean Eternos : Champions d’Amérique

3 – Faites-nous rêver

Dans Amazon Prime Vidéo vous pouvez trouver ce spécial dédié à l’un des acteurs les plus importants de l’histoire de Liverpool fc.: Steven Gérard. La spéciale est centrée sur la vie de ce footballeur qui est arrivé au club anglais alors qu’il n’avait que 8 ans et n’en est reparti que plus de deux décennies et demie se sont écoulées. Des triomphes dans pratiquement toutes les compétitions le placent sur l’autel des idoles de cette institution.

2 – Ramenez-nous à la maison

Aussi dans Amazon Prime Vidéo pouvez-vous lui donner jouer à un documentaire centré sur l’un des clubs qui a fait fureur en Argentine ces dernières années : le Leeds United. Ce spécial est axé sur la façon dont le directeur technique Marcelo Bielsa (un tournant parmi les fans de football pour sa philosophie de jeu) a fait pour ramener cette institution dans la catégorie la plus élevée du football anglais.

1 – Prendre le ballon, passer le ballon

Dans ce cas vous devrez recourir à une location sur des plateformes telles que Apple TV. Mais ça vaut la peine. Cette spéciale est consacrée à marcher sur le chemin de Pep Guardiola en tant que directeur technique de Barcelonedans ce qui fut l’âge d’or du club espagnol, avec l’émergence et la consolidation de Léo Messi comme emblème de l’équipe catalane. Pour beaucoup, cet entraîneur qui est aujourd’hui en charge de la Manchester City C’est le meilleur de tous les temps.

