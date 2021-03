Bonne question: le programme court est-il suffisant pour la machine à laver?

Le temps, c’est de l’argent, mais cela vaut-il également pour le programme court du lave-linge? Le linge sera-t-il tout aussi propre même avec une durée de fonctionnement plus courte et le programme court permet-il réellement de réduire les coûts? Nous avons les réponses pour vous.

De nos jours, les machines à laver modernes sont généralement livrées avec un grand nombre de programmes de lavage différents. Outre les programmes fin, couleur, laine et éco, le linge chaud, les programmes de lavage courts et diverses autres options se trouvent sur l’appareil. Le programme court en particulier jouit d’une popularité croissante. Pas étonnant, après tout, que le linge soit tout aussi propre en moins de temps, non?

En quoi consiste exactement le programme court?

Dans le mode d’emploi des différents lave-linge, le programme court est généralement recommandé pour le linge légèrement sale. La machine ne devrait généralement pas être chargée aussi complètement qu’avec d’autres programmes. Le programme rapide dure généralement 15 minutes, la durée normale des différentes étapes de lavage étant raccourcie en conséquence afin de se terminer plus rapidement.

C’est très pratique lorsque le linge doit être fait rapidement, mais le programme court est-il tout aussi efficace en termes de propreté?

Le programme court garantit-il vraiment que le linge est tout aussi propre?

Les fabricants eux-mêmes fournissent indirectement la réponse à cette question avec la recommandation qui vient d’être mentionnée: le programme court convient pour rafraîchir et nettoyer le linge légèrement sale, comme les pulls légèrement en sueur mais généralement propres. Cependant, le programme ne peut pas éliminer efficacement la «vraie» saleté.

La question de savoir si le linge est tout aussi propre dans le programme court de la machine à laver doit malheureusement recevoir une réponse négative. La raison en est, ironiquement, la durée raccourcie du programme rapide. En seulement 15 minutes, le détergent n’a tout simplement pas autant de temps pour s’attaquer aux taches tenaces que dans d’autres programmes de lavage.

Le linge est-il vraiment propre dans le programme court?

Pour les épargnants de machine à laver: qu’en est-il des coûts?

Alors au moins, les coûts doivent être inférieurs, pensez-vous maintenant? Si vous devez faire des compromis sur la propreté, cela devrait au moins se faire sentir dans votre portefeuille … Malheureusement, c’est aussi une idée fausse. Bien que les programmes courts se terminent plus rapidement que les autres programmes de lave-linge, ils consomment souvent plus d’électricité!

La vitesse accrue du programme rapide en est également responsable. Les machines à laver modernes utilisent principalement l’électricité lorsque l’eau est chauffée. Le mouvement du tambour touche également le compteur. La machine à laver doit faire une quantité supérieure à la moyenne des deux dans le programme court et consomme donc une quantité d’électricité supérieure à la moyenne.

C’est pourquoi les programmes écologiques durent beaucoup plus longtemps – tout en économisant de l’argent

La situation est différente avec les programmes dits éco, même si c’est assez irritant à première vue. Après tout, la machine fonctionne facilement pendant deux à quatre heures à ce niveau. Comment cela peut-il être plus économe en énergie que le programme court rapide?

L’astuce ici réside dans les températures plus basses combinées à un temps d’exposition plus long pour le détergent. « Malgré des durées de fonctionnement plus longues, les programmes dits éco et d’économie d’énergie ne nécessitent pas plus, mais moins d’électricité. Comme ils ne fonctionnent à haute température que pendant une courte période et n’utilisent pratiquement pas d’énergie, ils sont même très économiques », expliquent les experts de la Society for Energy Services (GED).

Étant donné que le tambour bouge relativement peu dans le programme Eco et que le linge trempe principalement dans la solution détergente, l’eau ne perd pas de température aussi rapidement – et n’a donc pas besoin d’être réchauffée aussi souvent. Le programme de lavage court de votre lave-linge n’est donc utile que pour des raisons de temps. Quand il s’agit de propreté et de coûts, il ne peut pas tenir une bougie aux programmes écologiques.

Cela semble étrange, mais c’est comme ça: le programme Eco est meilleur pour les coûts et l’environnement.

Résumé

Le programme court dure généralement 15 minutes. Toutes les étapes de lavage sont raccourcies en conséquence

Le lavage rapide ne convient que pour les salissures légères. Le linge vraiment sale n’est pas aussi propre dans le programme court que dans les autres modes de lavage car le détergent ne peut pas pénétrer aussi longtemps

Le programme court entraîne souvent des coûts encore plus élevés car la machine à laver consomme plus d’électricité pour le chauffage et les mouvements du tambour

Les programmes éco durent plus longtemps, mais utilisent toujours moins d’électricité

Le linge peut tremper plus longtemps en mode Eco et est donc également plus propre à des températures plus basses