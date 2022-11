The Calling Episode 9 Date de sortie, heure, spoilers, intrigue

De nombreuses personnes de différentes parties du monde recherchent vraiment la date de sortie de The Calling Episode 9. Après avoir regardé tous les épisodes précédemment publiés, les fans sont plus impatients de savoir ce qui va se passer dans le prochain épisode à venir. Donc, pour partager toutes les informations possibles, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous vous ferons part de presque toutes les informations concernant la date de sortie de The Calling Episode 9. Ici, nous partagerons également d’autres détails sur la série comme Comment regarder cette série, la liste des épisodes, la liste des acteurs et bien plus encore. Nous vous recommanderons donc à tous de suivre cet article jusqu’à la fin.

C’est une série américaine et le nom de ses sociétés de production est Keshet Studios et Universal Television. Le premier épisode de cette série vient de sortir le 1o novembre 2022 et après la sortie, cette série a acquis une grande popularité dans différentes régions et cela aussi dans des intervalles de temps très courts.

L’histoire de cette série suit juste Avraham Avraham et il est un détective du NYPD. Il nous invite à découvrir la vérité. Guidé par un sens profond de la spiritualité et des principes religieux. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous deviendrez vraiment plus excité de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans de cette série recherchent la date de sortie de The Calling Episode 9. Alors faisons-le savoir dans le

L’appel de l’épisode 9 Date de sortie

Maintenant, voici la date de sortie de The Calling Episode 9. Dans la saison 1, il n’y aura que 8 épisodes dans la série. Pour le prochain épisode, il faudra attendre la prochaine saison de cette série. S’il y aura une mise à jour de renouvellement concernant la saison 2, nous vous informerons ici sur cette page dès que possible.

Où diffuser l’appel ?

Si vous voulez vraiment regarder cette série, vous pouvez la diffuser sur Peacock et c’est la plateforme officielle de cette série. Comme nous savons qu’il s’agit d’une plate-forme multimédia payante et pour cela, vous devrez d’abord acheter l’abonnement. Vous pouvez diffuser tous les épisodes précédents que vous avez manqués jusqu’à présent.

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de cette saison en cours.

Il est parti

Le Savoir

L’horreur

La pause

Shomer

Les poursuivants

La main du diligent

Irréprochable et droit

Liste des acteurs de la série

Maintenant, ci-dessous, nous allons partager la liste des acteurs de cette série.

Jeff Wilbusch comme Avraham Avraham

Juliana Canfield comme Janine Harris

Karen Robinson en tant que capitaine Kathleen Davies

Michael Mosley comme détective Earl Malzone

Tony Curran comme John Wentworth

Christopher Mann comme Michael Rosen

Charlie Besso comme Vincent Conté

Mattea Conforti comme Olivia Conté

Sandy Hernandez comme Elisabeth Serra

Liam Delgado comme Eric Serra

Derrick Delgado comme Danny Serra

Constance Zimmer comme Anna Harvey

Le dernier mot

Ici, nous allons terminer cet article et nous espérons vraiment que vous avez toutes vos réponses concernant la date de sortie de The Calling Episode 9, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour regarder cet épisode. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de The Calling Episode 9 dans votre esprit, vous pouvez nous poser vos questions ci-dessous dans la section des commentaires. Nous vous répondrons dès que possible.

