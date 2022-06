Avatar – The Last Airbender : Trois nouveaux films basés sur le dessin animé à succès sont en préparation

Cela fait 17 ans que Nickelodeon a commencé Avatar – Le Seigneur des éléments l’un des plus populaires et la série de dessins animés la plus acclamée par la critique de notre époque publié. La franchise fêtera bientôt son retour, car des travaux sont actuellement en cours sur le même trois nouveaux films !

Les détails sur les nouveaux films de dessins animés d’avatar sont encore rares

Les responsables ont annoncé cette nouvelle lors d’une présentation sur le Festival international du film d’animation d’Annecy (via IGN). Les fabricants y ont également annoncé que Lauren Montgomeryqui dans le passé a contribué à la fois à Avatar le dernier maître de l’air et au Suite de la série La Légende de Korra participé, dirigera.

Cependant, Montgomery ne sera pas le seul vétéran de la marque à revenir pour les prochains films. Bryan Konietzko et Michael DiMartino, les créateurs des deux séries de dessins animés, sont impliqués en tant que producteurs sur les nouvelles œuvres. De plus, est également Eric Colman en tant que producteur exécutif, qui a occupé le poste de producteur exécutif sur le premier dessin animé « Avatar ».

Ces films d’animation actuellement en production sont Partie d’un grand projet, qui comprendra à la fois de nouvelles séries télévisées sur diverses plateformes et des films (de cinéma). Sous la bannière de Studios d’avatars visent Paramount Animation et Nickelodeon Animation, pour étendre l’univers connu autour d’Aang et Korra et développer.

Les détails concernant les prochains films « Avatar » sont à jour encore peu nombreux. Cependant, le site de fans d’Avatar News aimerait savoir que les projets traiter des films de cinéma à publier à intervalle annuel, en commençant par un Avatar Kyoshi film 2023. Le deuxième film est censé parler de zuko tourner pendant que le troisième film d’après La Légende de Korra devrait commencer.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Comme il s’agit actuellement encore d’environ informations non confirmées métiers, vous devez les considérer avec la dose nécessaire de scepticisme. Dans les mois à venir, les responsables risquent de Plus d’informations sur les nouveaux films et séries « Avatar ». « Avatar – Le dernier maître de l’air » et « La légende de Korra » peuvent les deux entièrement sur Netflix être considéré.