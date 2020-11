"Ligue de justice": Bande-annonce en noir et blanc de la coupe Snyder publiée

Exactement trois ans jour pour jour après la sortie en salles aux États-Unis de « Justice League », le réalisateur Zack Snyder dévoile une nouvelle bande-annonce pour sa version du film DC, qui sera diffusée en 2021 sur le service de streaming HBO Max. En plus de diverses scènes que les fans connaissent déjà du teaser de DC FanDome, le clip en noir et blanc contient également de nouvelles images, y compris de Superman.

La bande-annonce actuelle de « Zack Synder’s Justice League » apporte plus de photos de Superman de Henry Cavill et Cyborg de Ray Fisher aux fans de DC.

Il y a aussi d’autres instantanés du méchant en chef Darkseid (Ray Porter), qui a été complètement laissé de côté dans la version cinématographique 2017 de Joss Whedon. Dans le Synder-Cut, cependant, le conquérant et dirigeant intergalactique de la planète Apokolips peut être vu à plusieurs reprises – après tout, l’antagoniste Steppenwolf agit sur ses ordres.

« Justice League » en mini-série comprenant un joker

Le tournage ultérieur de la version cinématographique de Zack Synder est déjà terminé. Dans une interview avec Beyond the Trailer, le réalisateur lui-même a révélé que seulement « quatre ou cinq minutes » de matériel supplémentaire avait été tourné pour le Snyder Cut, y compris certaines scènes avec Joker de Jared Leto et Joe Manganiello comme Deathstroke. Dans l’ensemble, la version cinématographique de Synder durera encore quatre heures, qui sera disponible sous forme de mini-série en quatre parties sur HBO Max.

#UsUnited

Pour ceux qui ne savent pas comment le Synder-Cut est né: Zack Snyder était à l’origine directeur du film « Justice League » de 2017. Une grande partie du film était déjà dans la boîte lorsque Snyder a dû quitter le projet – la raison officielle était une tragédie familiale. Joss Whedon a repris la direction à partir de là – et a changé le film avec de nombreuses reprises. De nombreux fans de DC n’étaient pas satisfaits de la version finale de l’adaptation de la bande dessinée et ont exigé bruyamment la sortie de la version « Justice League » de Snyder – avec succès. «#UsUnited» n’est donc pas seulement le slogan de la Justice League dans les bandes-annonces actuelles, il représente également la victoire collective des fans.