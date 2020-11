On a demandé à Jisoo de BLACKPINK de parler anglais, et Lisa a immédiatement regretté de l’avoir soutenue

BLACKPINK est si proche, ils n’hésitent pas à se dire les choses les plus aléatoires devant des millions de fans. Quand Lisa et Jisoo ont organisé une émission en ligne ensemble, ils ont parlé de tout, de Congelé 2 à leur amour pour les chats et plus encore.

Lisa a été surprise lorsque BLINKs a demandé à Jisoo de parler anglais. Elle a d’abord poussé le membre plus âgé à montrer ses compétences, fière de son amélioration.

Vous avez appris l’anglais hier, unnie, dites-le avec plus de confiance! – Lisa

Malheureusement pour le danseur principal, la phrase choisie par Jisoo n’était pas la plus flatteuse.

Brossons-nous les dents… ce soir. – Jisoo

Lisa a immédiatement éclaté de rire à ses mots aléatoires, s’exclamant qu’elle la faisait paraître impure.

Woah, woah, woah! Unnie, vous donnez l’impression que je suis une personne insalubre. – Lisa

Jisoo ne s’est pas arrêtée là – elle a alors rappelé à Lisa de se laver le visage cette nuit-là. L’autre membre ne pouvait que rire d’amusement, se demandant à voix haute pourquoi Jisoo disait des mots aussi trompeurs.

Malgré la situation, leur amitié est restée aussi forte que jamais!

Regardez la vidéo complète ci-dessous.