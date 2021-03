Les Goldberg rendent hommage à la défunte star George Segal

Les Goldberg a rendu hommage au regretté star George Segal} dans l’épisode de mercredi soir. Depuis 2013, Segal a joué le rôle d’Albert « Pops » Solomon dans la série humoristique à succès, et sa mort a été particulièrement difficile pour les acteurs et l’équipe de la série. L’émission de jeudi était dédiée à Segal et comprenait une carte vidéo In Memoriam indiquant son année de naissance et son année de décès. Vous pouvez le consulter ci-dessous.

Merci pour tout, pop. pic.twitter.com/XxvUBcgC6H – Les Goldberg (@TheGoldbergsABC) 25 mars 2021

« Au nom de tout le monde à Les Goldberg nous sommes dévastés par la perte de notre cher ami, George « , ont déclaré les acteurs et l’équipe de la série dans un communiqué. » Il était gentil, gentil, plus talentueux et drôle. George était la véritable quintessence de la classe et il a touché toutes nos vies si profondément. Ce fut un honneur et un privilège de l’avoir comme collègue et ami toutes ces années. Ce n’est pas une surprise pour chacun d’entre nous qui le connaissait si bien qu’il est un véritable trésor national. Il manquera à tous. POPS, votre jeu de banjo et votre rire contagieux nous manqueront. Repose en paix. »

Cela faisait suite à un précédent tweet de Les Goldberg sur Twitter qui disait: « Pendant huit ans, George Segal nous a fait rire comme Pops on Les Goldberg, mais son héritage dans le monde du divertissement s’étend sur des décennies. Son talent a laissé une marque indélébile et nous sommes reconnaissants du rire et de la joie qu’il nous a tous procurés. Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à sa femme, Sonia, et à sa famille pendant cette période difficile. «

Wendi McLendon-Covey, qui a partagé la vedette avec George Segal sur Les Goldberg, a également rendu hommage après sa mort, en publiant une photo d’eux-mêmes avec la légende «Reconnaissant».

«Aujourd’hui, nous avons perdu une légende», a également déclaré le créateur de la série Adam F. Goldberg le jour du décès de Segal. « C’était un véritable honneur de faire partie de l’incroyable héritage de George Segal. Par pur destin, j’ai fini par choisir la personne idéale pour jouer à Pops. Tout comme mon grand-père, George était un enfant dans l’âme avec une étincelle magique. Je pense que ceux-ci les souvenirs disent tout … «

«Mon cœur est brisé. J’ai perdu un ami cher», écrit également Sean Giambrone, qui joue Adam sur Les Goldberg. «Travailler avec George a été un honneur et certains des moments les plus heureux de ma vie. Quel homme doux et merveilleux. Il était mon confident et mon professeur. Quand il a souri, cela a changé ma journée. J’aurais aimé que tout le monde l’ait rencontré. Les prières sont avec la famille. »

Mon coeur est brisé. J'ai perdu un cher ami. Travailler avec George a été un honneur et certains des moments les plus heureux de ma vie. Quel homme doux et merveilleux. C'était mon confident et mon professeur. Quand il a souri, cela a changé ma journée. J'aurais aimé que tout le monde l'ait rencontré. Les prières sont avec la famille.

L’acteur de Barry Goldberg, Troy Gentile, a ajouté: « Je t’aime George Ton humour, ton rire, ton aura, ton professionnalisme, ton sourire, ton éthique de travail, ton CŒUR, tout était spécial en toi. Je savais que chaque fois que j’étais avec toi j’étais dans le présence non seulement d’un acteur incroyable, mais d’un être humain incroyable. Vous êtes pour toujours. «

Je t'aime George Ton humour, ton rire, ton aura, ton professionnalisme, ton sourire, ton éthique de travail, ton CŒUR, tout en toi était spécial. Je savais que chaque fois que j'étais autour de vous, j'étais en présence non seulement d'un acteur incroyable, mais d'un être humain incroyable. Tu es pour toujours

Melissa Joan Hart, qui est apparue sur Les Goldberg et a réalisé Segal dans un épisode, a également écrit: « Choqué et attristé d’apprendre le décès de #GeorgeSegal! D’être sur le plateau de #JustShootMe à le diriger sur #Goldbergs, il était un vrai bijou et un grand homme. Il nous manquera! «

Choqué et attristé d'entendre parler #GeorgeSegal décès!

D'être sur le plateau de #JustShootMe pour le diriger sur #Goldbergs, c'était un vrai bijou et un grand homme. Il va nous manquer!

Le dernier épisode de Segal filmé avant sa mort, le 16e épisode de la saison 8, sera diffusé le 7 avril. On ne sait pas encore si Les Goldberg L’équipage écrira Pops hors de l’émission, ou si sa mort sera abordée cette saison. Cette semaine, les acteurs et l’équipe tourneront la finale de la saison 8, et l’avenir de la série est encore incertain car il n’a pas encore été renouvelé pour la saison 9. Repose en paix, George Segal.

