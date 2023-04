3 séries sur Netflix similaires à X-Files QUE VOUS NE POUVEZ PAS MANQUER

Netflix

Les X-Files ont marqué un avant et un après pour les séries de science-fiction et beaucoup ont pris le relais avec succès. Trois exemples incontournables sur Netflix !

© IMDbLes fichiers X

Les fichiers X est une série de science-fiction emblématique mettant en vedette David Duchovny et Gillian Anderson. Ils ont donné vie à deux agents spéciaux du FBI qui font déjà partie intégrante de la culture pop : Mulder et Scully. Le premier est un grand adepte du phénomène paranormal, notamment de tout ce qui a à voir avec les extraterrestres. Alors que l’agent Scully est assez sceptique face à ce genre de situation.

Au fil du temps, Mulder et Scully développent un lien romantique qui, selon les fans de la série, a mis du temps à se concrétiser. Elle finit par devenir croyante tout comme son partenaire et ils font tous les deux face à un terrible complot qui pourrait signifier la fin de la race humaine aux mains des extraterrestres. Les fichiers X est une création de Chris Carter et reçut un très bon accueil de la part des critiques spécialisés qui en Tomates pourries lui donne une acceptation de 74% tandis que le grand public lui donne un solide 85%.

+Séries similaires à X-Files sur Netflix

.3. Voyageurs

Dans des centaines d’années, les derniers humains survivants découvrent les moyens d’envoyer la conscience à travers le temps, directement aux gens du 21e siècle. Ces voyageurs sont : l’agent spécial du FBI Grant McLaren, chef d’équipe ; Marcy, une jeune femme ayant une déficience intellectuelle sous la garde de son travailleur social, David; Trevor, un quart-arrière du lycée; Carly, une mère célibataire dans une relation abusive et Philip, un étudiant accro à l’héroïne.

.2. Le brouillard

Il est centré sur une famille d’une petite ville déchirée par un crime brutal. Alors qu’ils font face aux conséquences, une brume étrange apparaît, les isolant soudainement du reste du monde et, dans certains cas, les uns des autres. La famille, les amis et les adversaires deviennent des alliés improbables luttant contre le brouillard mystérieux et ses menaces, luttant pour maintenir la moralité et la santé mentale alors que les règles de la société s’effondrent.

.1. Miroir noir

Situé dans un monde à quelques minutes du nôtre, Miroir noir est une série d’anthologies qui révèle comment les technologies modernes peuvent se retourner contre leurs créateurs. Chaque épisode se déroule dans une réalité légèrement différente avec différents personnages luttant contre différents types de technologie. C’est peut-être un avertissement qui vient du monde de la télévision face à des phénomènes comme l’Intelligence Artificielle. Épingle de sûreté!

