Hitmaka pense que les assassins de Pop Smoke sont derrière sa tentative d’invasion de domicile

Le producteur a déclaré que la petite amie de Pop lui avait dit que les mêmes hommes qui avaient tué le rappeur étaient également responsables de son incident.

Plus tôt cette année, juste un mois après que Pop Smoke a été assassiné lors d’une invasion de domicile dans le quartier exclusif de Hollywood Hills à Los Angeles, Hitmaka s’est manifesté pour dire qu’il était presque une victime lui-même. Le mégaproducteur anciennement connu sous le nom de Yung Berg a partagé des images de surveillance de son système de sécurité qui montraient ce qui semblait être un certain nombre d’hommes armés tentant de pénétrer par effraction chez lui. Il a affirmé qu’une femme qu’il voyait l’avait mis en place, et maintenant il pense que les personnes qui ont tué Pop Smoke étaient également responsables de son incident.

David Buchan / Intermittent / Getty Images Hitmaka a partagé sa théorie en discutant avec Buvez des Champs. «Elle partageait l’emplacement et il y avait trois gars avec des fusils», a-t-il révélé. «Ils ont essayé de venir donner un coup de pied dans mon berceau. J’avais l’alarme. Ce qui est fou, c’est que quand ça se passait, au lieu qu’elle soit comme une fille qui était au milieu d’une invasion de domicile comme moi, elle se battait contre moi. Elle essayait de me battre. Elle m’a frappé à nouveau quand c’est arrivé. « Il a ajouté qu’il » souffrait toujours du SSPT à cause de cette merde. « Après l’incident, Hitmaka a contacté son avocat et a traversé le pays à Miami pour se reposer et se détendre. Plus tard, il affirme que la petite amie de Pop Smoke, quelqu’un avec qui il est « décontracté », l’a contacté pour lui dire que les personnes qui l’ont suivi étaient les mêmes personnes qui avaient ciblé Pop. Si vous ne l’avez pas déjà fait, regardez l’apparition d’Hitmaka sur Boire des Champs au dessous de.