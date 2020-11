Comment envoyer de l’argent via UPI ID sur WhatsApp Payments

Tendance FP18 nov.2020 16:15:31 IST

Le paiement numérique devenant la nouvelle norme, les utilisateurs de smartphones peuvent désormais effectuer des paiements, envoyer et recevoir de l’argent via les fonctionnalités de paiement basées sur WhatsApp UPI. L’application de messagerie appartenant à Facebook a lancé sa fonction de paiement en Inde après avoir reçu un signe de tête de la National Payments Corporation of India. WhatsApp Pay est une fonctionnalité de paiement en chat qui permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions avec leur liste de contacts sur WhatsApp.

Qu’est-ce que UPI?

UPI, qui est une forme abrégée de l’interface de paiement unifiée, est une plate-forme unique qui fusionne différents services et fonctionnalités bancaires. Avec le compte bancaire UPI, les utilisateurs peuvent créer un identifiant UPI et envoyer et transférer de l’argent.

Pour lancer le service de paiement UPI, il vous suffit de configurer un identifiant UPI lié à votre compte bancaire.

Envoyer de l’argent à un identifiant UPI via WhatsApp est simple et sécurisé.

Comment envoyer de l’argent à UPI ID sur WhatsApp?

Étape 1: Téléchargez la dernière version de WhatsApp sur votre Android ou iOS. De plus, vous devez vous assurer que le numéro WhatsApp doit être le même que celui lié à votre compte bancaire.

Étape 2: Ouvrez WhatsApp sur votre smartphone et cliquez sur les trois points verticaux en haut à droite.

Étape 3: Appuyez sur l’option Paiements.

Étape 4: Cliquez sur Nouveau paiement.

Étape 5: Sélectionnez Envoyer à un ID UPI.

Étape 6: Vous devrez maintenant entrer l’ID UPI du destinataire.

Étape 7: Une fois entré, vérifiez et cliquez sur l’option Vérifier.

Étape 8: Appuyez sur Nouveau paiement pour confirmer le destinataire.

Étape 9: Entrez correctement le montant que vous souhaitez envoyer.

Étape 10: Il vous sera maintenant demandé votre code PIN UPI pour vérification.

Étape 11: Si le code PIN UPI que vous avez entré est correct, un message de confirmation apparaîtra sur votre écran indiquant que votre paiement est terminé.

Il est conseillé de ne pas partager ses coordonnées bancaires, ses informations de carte et son code PIN UPI avec qui que ce soit.

