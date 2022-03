Les Simulateurs sont de retour : quelle a été la dernière chose que les protagonistes ont faite

primordial

Ce vendredi, une nouvelle tant attendue a été confirmée. Damián Szifrón réalisera un film sur l’une des séries les plus importantes de l’histoire argentine, qui mettra en scène le retour de ses quatre acteurs principaux.

© Paramount+Le film arrivera 20 ans après la fin de la série.

Quand tout indiquait que les grandes nouvelles autour Les simulateurs Ils ne seraient donnés que lundi prochain, comme motif du 20e anniversaire de la première de la série créée par Damien Szifron, téléphoner et primordial Ils ont tout avancé. Il a été officiellement confirmé que le réalisateur portera ses personnages sur grand écran en 2024, et il le fera avec les quatre acteurs originaux : Diego Peretti, Federico D’Elía, Alejandro Fiore et Martín Seefeld. Par conséquent, nous vous disons ce que les acteurs ont fait récemment.

+ Voici à quoi ressemblent les acteurs de The Simulators aujourd’hui

Alexandre Fiore

L’acteur qui a joué Paul Lampone Il était l’un des moins actifs du courant dominant. Son dernier pas au cinéma remonte à 2017, où il a participé au film On ne vit qu’une fois qui a joué Pierre Lanzani et a même présenté une apparition spéciale par Gérard Depardieu. Côté télévision, en 2021, on l’a vu sur Nature mortela série de Espacer dans lequel il devait être Tony Muttis.

Diego Peretti

Celui chargé de donner vie à emilio ravenne est, probablement, l’un de ceux qui a eu le plus de travail des quatre. vient de sortir un film intitulé Échos d’un crimemais on l’a aussi vu dans Le vol du siècle et Aujourd’hui le monde est figé. De plus, en 2021, il était le protagoniste de l’ambitieux Le Royaumeà partir de Netflixqui a confirmé une deuxième saison.

Federico D’Elia

Avec une grande présence dans Twitterl’acteur qui jouait Mario Santos était dans l’une des grandes séries de Amazon Prime Vidéo qui a vu le jour avant fin 2021 : Maradona, rêve béni. Là, il a dû interpréter Ferdinand Signorini, le préparateur physique de la star du football. Quant au cinéma, comme fleurn’a pas fait de films depuis 2017, quand il était dans le foot ou moià partir de Marc Carnevale.

Martin Seefeld

Seefeld était chargé d’être Gabriel Médine dans les deux saisons Les simulateurs. Dans les derniers temps, il a réalisé plusieurs séries comme Les étoiles et Moussontandis que pour Étoile+ votre prochain travail ressemblera à : Le chargé. Côté cinéma, il a coupé cette année une séquence de 11 sans faire partie d’un long métrage, grâce au film Grêle qui joue Guillaume Francella et il ouvre à la fin du mois.

