Olivia Wilde affirme toujours que Shia LaBeouf a été virée de Don’t Worry Darling

Ne t’inquiète pas chérie La réalisatrice Olivia Wilde a déclenché une tempête le mois dernier lorsqu’elle a affirmé que Shia LaBeouf avait été renvoyée du film pour « protéger » Florence Pugh. LaBeouf n’a pas tardé à contrer et a dit qu’il avait démissionné Ne t’inquiète pas chérie en raison de conflits d’horaire, étayant ses affirmations avec des textes et un clip très défavorable de Wilde le suppliant pratiquement de rester dans le film.





Peu de temps après, des initiés qui ont travaillé sur Ne t’inquiète pas chérie a révélé que Florence Pugh était également mécontente du comportement de Wilde sur le plateau, et cela ressort assez clairement de son absence des tournées de presse. Il y a également des rapports selon lesquels Pugh a été payée beaucoup moins que sa co-star, Harry Styles, qui a remplacé LaBeouf et se trouve également être le petit ami de Wilde.

Olivia Wilde est maintenant en mode de contrôle des dégâts et a abordé les nombreuses controverses entourant Ne t’inquiète pas chérie dernièrement. Dans une interview avec Vanity Fair, Wilde a affirmé qu’elle avait viré LaBeouf et que les textes divulgués ne racontent pas toute l’histoire.

« Ce problème est tellement plus nuancé que ce qui peut être expliqué dans des textes privés publiés hors contexte. Tout ce que je dirai, c’est qu’il a été remplacé et qu’il n’y avait pas d’avenir avec lui. Je lui souhaite le meilleur dans son rétablissement. »

Apparemment, les textes et la vidéo publiés par Shia LaBeouf ont été envoyés par Wilde avant que Pugh n’exprime ses inquiétudes concernant le miel garçon « l’intensité » de l’étoile. Une source anonyme familière avec la situation a déclaré à Vanity Fair que LaBeouf avait donné un ultimatum à Wilde pour choisir entre lui ou Pugh, et le réalisateur est allé avec ce dernier, laissant croire à LaBeouf qu’il démissionnait au lieu de se faire virer.

La part de vérité dans ces nouveaux développements ne peut être établie, mais Ne t’inquiète pas chérie s’est transformé en un cauchemar de relations publiques pour les créateurs. Chaque jour, une nouvelle ligne éclate. Récemment, c’est Harry Styles qui a craché sur Chris Pine, ce qui, bien sûr, a été réfuté par les représentants de l’ancien membre de One Direction.





Florence Pugh en a fini avec Olivia Wilde et Ne t’inquiète pas chérie

Images de Warner Bros.

Florence Pugh a même refusé de regarder Olivia Wilde dans les yeux lors de la Ne t’inquiète pas chérie première au Festival international du film de Venise, et elle a également sauté la conférence de presse du film. Pugh s’est également abstenu de promouvoir ou de parler de Ne t’inquiète pas chérie et devrait également manquer la première du film à New York.

Bien que Pugh soit occupé à filmer Dune : deuxième partie, Ne t’inquiète pas chérie est produit par le même studio et est l’un des films les plus attendus de l’année. Donc, il est étrange qu’elle fasse à peine de la presse pour le film. D’un autre côté, Wilde n’arrête pas de parler de Pugh Ne t’inquiète pas chérie performance, qui, selon les premières critiques, est la grâce salvatrice d’un film autrement fade. Wilde a fait écho à sa déclaration du mois dernier, affirmant qu’elle avait renvoyé LaBeouf pour protéger Pugh.

« Ma responsabilité était envers elle. Je suis comme une mère louve. Passer l’appel était délicat, mais d’une certaine manière, il a compris. Je ne pense pas que cela aurait été un processus qu’il aurait apprécié. Il arrive à son travail avec un Ce n’était pas la philosophie que j’exige dans mes productions. Je veux qu’il aille bien et qu’il évolue parce que je pense que c’est une grande perte pour l’industrie cinématographique quand quelqu’un d’aussi talentueux est incapable de travailler.

Cependant, la vidéo divulguée de LaBeouf, qui circule toujours sur le Web, ne rend pas service à Wilde, que l’on peut entendre qualifier Pugh de « Miss Flo » sur un ton condescendant. Espérons que Wilde parviendra à rester en dehors de la controverse pendant les deux prochaines semaines. Ne t’inquiète pas chérie reçoit déjà des critiques mitigées, et tout ce drame ne fera qu’ajouter à ses malheurs au box-office.

Ne t’inquiète pas chérie fait ses débuts en salles le 23 septembre 2022.