Qui est qui dans « Un gentleman et une jeune femme », la série coréenne Netflix

Dans les derniers jours, « Woo, un avocat extraordinaire » C’est devenu l’une des séries coréennes préférées de Netflix. R) Oui, après sa finale de saison, beaucoup de gens se demandent quel autre drame vous pouvez en profiter sur la plateforme de streaming. De cette manière, « Un monsieur et une jeune femme» semble être une bonne alternative.

Cette production raconte l’histoire de Lee Young-guk, un veuf avec trois enfants qui ne s’est toujours pas remis de la mort de sa femme. Vous décidez donc d’embaucher Parc Dan Dan en tant que tuteur interne pour leurs enfants. Depuis leur arrivée, ils vivront de nombreuses aventures ensemble.

Vous souhaitez en savoir plus sur cette fiction ? Ensuite, rencontrez les acteurs et personnages de « Un monsieur et une demoiselle ». Découvrez ainsi qui est qui dans le série coréenne netflix.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « UN CHEVALIER ET UNE JEUNE FEMME » ?

1. Ji Hyun-woo comme Lee Young-guk

Il est le rôle principal masculin de la série, il a 41 ans et est veuf. Ses trois enfants qui manquent à leur mère, décédée il y a deux ans. Pour cette raison, elle engage pour eux un tuteur interne.

Ji Hyun-woo dans le rôle de Lee Young-guk (Photo : GnG Production)

2. Lee Se-hee dans le rôle de Park Dan-dan

Protagoniste féminine de l’histoire. Il a 27 ans et a une personnalité brillante et audacieuse. Elle se caractérise par être très sûre d’elle et est la tutrice interne des enfants de Lee Young-guk. Sa version plus jeune est interprétée par Kim Min-seo.

Lee Se-hee dans le rôle de Park Dan-dan (Photo : GnG Production)

3. Kang Eun-tak comme Cha Gun

Le fils cadet de Jin Dal-Rae et oncle maternel de Dan-dan, Dae-beom et Mi-rim. Vous avez toujours rêvé de devenir footballeur. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme il le souhaitait. Un jour, il rencontre Sara et tombe amoureux.

Kang Eun-tak dans le rôle de Cha Gun (Photo : GnG Production)

4. Park Ha-na dans le rôle de Jo Sara

Il a 36 ans et a dirigé la maison de Lee Young-guk pour cinq ans. A la mort de sa femme, il ne doutait pas qu’un jour elle deviendrait la maîtresse de maison, car elle est amoureuse de lui.

Park Ha-na dans le rôle de Jo Sara (Photo : GnG Production)

Personnages entourant Lee Young-guk :

Cha Hwa-yeon dans le rôle de Wang Dae-ran mère biologique de Lee Se-ryun et belle-mère de Lee Young-guk.

mère biologique de Lee Se-ryun et belle-mère de Lee Young-guk. Yoon Jin-yi comme Lee Se-ryun , la demi-sœur de Lee Young-guk. Elle tombe amoureuse de Park Dae-beom au premier regard.

, la demi-sœur de Lee Young-guk. Elle tombe amoureuse de Park Dae-beom au premier regard. Choi Myung-bin comme Lee Jae-ni fille aînée de Lee Young-guk.

fille aînée de Lee Young-guk. Yoo Jun-seo comme Lee Se-chan deuxième fils de Lee Young-guk.

deuxième fils de Lee Young-guk. Seo Woo-jin dans le rôle de Lee Se-jong présenté comme le plus jeune fils de Lee Young-guk.

présenté comme le plus jeune fils de Lee Young-guk. Lee Il-hwa comme Anna Kim l’ex-femme de Park Soo-cheol et la mère biologique de Park Dan-dan.

l’ex-femme de Park Soo-cheol et la mère biologique de Park Dan-dan. Kang Se-jung comme Kim Ji-young.

personnages autour Parc Dan Dan :

Lee Jong-won dans le rôle de Park Soo-cheol époux de Cha Yeon-sil et père de Park Dan-dan.

époux de Cha Yeon-sil et père de Park Dan-dan. Oh Hyun-kyung en tant que Cha Yeon-sil la femme de Park Soo-cheol et la belle-mère de Park Dan-dan.

la femme de Park Soo-cheol et la belle-mère de Park Dan-dan. Ahn Woo-yeon dans le rôle de Park Dae-beom le demi-frère aîné de Park Dan-dan.

le demi-frère aîné de Park Dan-dan. Kim Young-ok dans le rôle de Jin Dal-rae grand-mère de Dae-beom, Dan-dan et Mi-rim.

grand-mère de Dae-beom, Dan-dan et Mi-rim. Kim Yi-kyung dans le rôle de Kang Mi-rimnièce de Cha Yeon-sil et Cha Gun.

« Un gentleman et une jeune femme » raconte l’histoire de Lee Young-guk, un veuf qui engage Park Dan-dan comme tuteur de ses enfants (Photo : GnG Production)

Autres personnages:

Lee Hwi-hyang comme Lee Ki-ja

Im Ye-jin dans le rôle de Jang Mi-sook

Yang Byung-yeol dans le rôle de Bong Joon-oh

Wang Bit-na dans le rôle de Jang Gook-hee

Eru comme Kō Jung-woo

Kim Young-joon dans le rôle d’Oh Kyung-seok

Lee Tae-ri dans le rôle de Ma Hyun-bin

Han Jae-suk comme Oh Seung-ho

Kim Ga-yeon comme Kim Shil-jang

Yoon Ji-sook dans le rôle de Yeoju

Jeon Seung-bin dans le rôle de Jin Sang-goo

Oh Seung-ah comme Ahn Ji-min

Apparitions spéciales :

Lim Hye-young comme Young-ae

Hong Seok-cheon en tant que président de l’immobilier

Jo Eun-sook en tant que maîtresse de Mi So-cheol

Yang Chi Seung

Parc Gwang-jae

Moon Hee-kyung en tant que mère de Seung-ho

COMMENT REGARDER « UN CHEVALIER ET UNE JEUNE FEMME » ?

Les 52 épisodes de la première saison de « Un monsieur et une demoiselle » (en anglais: « Jeune femme et monsieur”) sont disponibles en Netflix. Par conséquent, vous n’avez besoin que d’un abonnement au service de streaming pour profiter de la production.