L’incroyable transformation des actrices de The Crown en reine Elizabeth II en photos

série de redevances

Le monarque le plus ancien de sa reine est décédé ce jeudi après-midi. Nous passons en revue la transformation des actrices de The Crown en reine Elizabeth.

©Netflix et GettyLa reine Elizabeth est décédée à l’âge de 96 ans

Si quelqu’un devait énumérer la meilleure série de Netflix de tous les temps, La Couronne doit absolument être présent. Sorti en 2016, ce strip créé par Pierre Morgan Il est proposé dès son premier chapitre de narrer chacun des événements les plus importants de la vie de la reine Elizabeth II, qui vient de mourir à l’âge de 96 ans. De la mort de son père George VI à pratiquement nos jours, cette série a suscité le fanatisme d’un public de différentes générations qui, d’une manière ou d’une autre, s’est davantage intéressé à la vie de la famille royale britannique.

Bien sûr, si nous devions parler des points en faveur de la série, ce ne seraient pas seulement son scénario, son esthétique, sa musique et ses lieux, mais aussi les performances et, bien sûr, les costumes et maquillages. Parmi tant d’éléments remarquables, il était presque impossible de ne pas obtenir un contenu d’une telle qualité en streaming. Par ailleurs, la manière dont il a été choisi de développer l’intrigue narrative de La Couronne Elle est aussi marquante et celle qui a sûrement généré des followers.

Toutes les deux saisons le casting était renouvelé, car puisqu’on parle du monarque qui a passé le plus d’années sur le trône, les périodes historiques et sociales sont vastes et très différentes les unes des autres. Ainsi, alors que dans les première et deuxième saisons, Isabel était interprétée par Claire Foy, dans les troisième et quatrième par l’acteur oscarisé, Olivia Colman et dans la cinquième et la sixième livraison par Imelda Staunton. Passons donc en revue les photos impressionnantes de ces actrices transformées en Sa Majesté, qui, soit dit en passant, démontrent l’excellent travail qui a été fait dans la série pour que la caractérisation d’Isabel soit la plus précise possible.

+The Crown : la métamorphose des actrices en Elizabeth II

Claire Foy (Saisons 1 et 2)

La représentation de Claire Foy a fait passer les jeunes années de la reine Elizabeth du statut de princesse nouvellement mariée au prince à assumer la responsabilité de devenir monarque. Sans aucun doute, une performance qui a valu à Foy une grande reconnaissance et qui lui a permis de développer sa carrière à Hollywood.

Olivia Colman (saisons 3 et 4)

Oscarisée pour son rôle dans Le favori Elle était la reine Elizabeth dans ses années de maturité et dans des moments très complexes pour sa famille. Non seulement il y a eu des ruptures avec son mari Felipe, mais aussi avec sa sœur Margarita et, bien sûr, avec son fils Carlos après avoir épousé Lady Di.

Imelda Staunton (Saisons 5 et 6)

L’interprétation que nous n’avons pas encore vue, mais qui promet beaucoup. Bien sûr, cela représente les années du règne d’Elizabeth les plus proches du présent et avec une famille royale de plus en plus submergée par la controverse, en principe, en raison du divorce entre Carlos et Diana et de leur départ immédiat de la royauté. La première de la cinquième saison de La Couronne c’est toujours un mystère, mais il est probable qu’il arrivera plus tard cette année.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂