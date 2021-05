Aaron Taylor-Johnston jouera Kraven the Hunter dans un film solo

the t.bone free solo 1.8 Headset Bundle

the t.bone free solo 1.8 Headset [email protected] +*Offre Bundle comprenant*, the t.bone free solo PT 1.8 GHz, Système sans fil avec émetteur de poche pour instrument, 1x groupe avec 16x préréglages enregistrables, Squelch réglable avec seuil au récepteur, Scanner de fréquence dans le récepteur, Sortie AF réglable, Puissance d'émission sélectionnable (5 mW, 10 mW, 20 mW), Transmission du réglage du récepteur à l'émetteur par infrarouge, Pilot Ton, Pas de 25 kHz, Format 9,5"" 1U avec 2x sorties BNC pour les antennes, Sorties XLR et jack, Fonctionne avec alimentation DC (+ à l'intérieur) 12V 0.5A, Connecteur sur émetteur: TQG 3 broches, Écran LCD, Fonctionne avec 2 piles AA fournies, Boitier de transport en plastique, câble guitare et kit de montage en rack inclus, Gamme de fréquence bande 1G8: 1785 - 1800 MHz, the t.bone HC 444 TWS, Micro casque à condensateur, Directivité: cardioïde, Connectique mini-XLR 3 broches compatible AKG et système t.bone TWS, Bonnette [email protected] +*Ne convient pas pour les systèmes the t.bone TWS One*