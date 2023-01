La suite de Four Knights of the Apocalypse: The Seven Deadly Sins sortira en 2023 sous un nouveau studio

Cela fait un moment depuis mai 2022 le La suite animée de The Seven Deadly Sins annoncée serait. Avec la nouvelle année, cela devient un peu plus concret : le comité de production derrière Quatre Chevaliers de l’Apocalypse publie un Bande annonce comme Informations sur le nouveau studio et le casting.

Les sept péchés capitaux : les quatre chevaliers de l’apocalypse

Four Knights of the Apocalypse se déroule plusieurs années après les événements des Seven Deadly Sins et raconte l’histoire de Percival.

« […]Un garçon sympathique qui vit avec son grand-père dans un endroit idyllique et isolé appelé Finger of God. Là, il aime la vie simple, mais le destin lui réserve autre chose… Après une attaque brutale par un mystérieux chevalier, Percival apprend un secret choquant et doit se lancer dans une aventure pour découvrir la vérité et demander justice.

Le 28 février 2023, le 4e tome de la saga sortira en Allemagne maison d’édition Carlsen. Comme pour le prédécesseur, les dessins et l’histoire sont écrits par mangaka Suzuki Nakaba. Le 10e volume de la suite de « Nanatsu no Taizai » est déjà sorti au Japon.

Il a maintenant été annoncé via Twitter que le Adaptation anime déjà courant 2023 devrait aller au début.

La production de la série télévisée s’en charge Studio Télécom Film d’Animationune filiale de TMS Divertissement. Ici, vous pouvez jeter un œil au portfolio du studio d’animation, qui, entre autres, est responsable de plusieurs implémentations du lupinla série est responsable.

Nouvel An Nouvelle chance : En plus de déménager dans un nouveau studio, il a également été annoncé que le Le nouveau venu Shou Komura le protagoniste Percival prêtera sa voix.

Ce sera le premier rôle principal pour le jeune homme qui n’a pour l’instant joué que des petits rôles parlants comme dans Jeu Tomodachi reprendre.

Un échantillon audiovisuel vous donne la bande-annonce liée ci-dessous:

