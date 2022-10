Olivia Cooke parle de son personnage de House of the Dragon : « Je ne l’ai jamais jouée comme une méchante »

Maison du Dragon prend après Jeu des trônes, présentant plusieurs personnages aux histoires complexes qui servent d’antagonistes au drame fantastique. Cersei était sans aucun doute un méchant cruel tout au long de sa course de huit saisons sur Jeu des trônes. Cependant, son amour pour ses enfants était une chose qui permettait au public de sympathiser avec son personnage.





Olivia Cooke, qui joue un rôle similaire à Cersei de Lena Headey, dit qu’elle a basé son portrait sur un état d’esprit similaire à celui de la reine Lannister. Lors d’une interview avec Deadline, Cooke a discuté de son rôle d’Alicent Hightower et de la façon dont elle veut que les gens voient le personnage qui a aidé à usurper le trône de Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy).

« Je ne l’ai jamais jouée comme une méchante. Je sais qu’elle prend des décisions moralement discutables et ses réactions peuvent être assez grossières, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais je dois croire en ce qu’elle fait pour la jouer avec une honnêteté et une vérité absolues. » Cook explique. « Je dois vraiment sympathiser avec Alicent et savoir qu’elle vient d’un lieu d’amour et de protection éternels pour ses enfants. Je pense que parfois le discours sur Internet peut être un peu trop noir et blanc. » Bien sûr, les personnages au sein du Trônes l’univers créé par George RR Martin sont beaucoup de choses, mais le noir et blanc n’en fait pas partie. « J’ai lu un tweet qui, je pense, résumait très bien la situation : « Ce n’est pas qui est bon ou mauvais, c’est qui est votre criminel de guerre préféré. »





Cooke croit que sa relation avec le roi Viserys était un véritable amour

HBO

La relation entre Alicent et King Viserys (Paddy Considine) a commencé mal à l’aise. Alicent avait 14 ans à l’époque (jouée par Emily Carey), tandis que son père, Otto Hightower (Rhys Ifans), a poursuivi son projet d’épouser sa fille avec le roi. Malgré leur différence d’âge colossale, Olivia Cooke raconte à Deadline que son personnage a finalement grandi pour avoir une forme d’amour pour Viserys.

« Je pense qu’elle l’a fait. Je pense qu’elle a appris à vraiment l’aimer. Je ne pense pas qu’elle ait jamais été amoureuse de lui. Je ne pense pas qu’elle avait du respect pour lui en tant que roi », explique Cooke. « Je pense qu’elle pensait qu’il était faible. Mais je pense qu’elle avait du respect pour lui en tant que père et en tant que personne bonne et décente. Il l’a traitée aussi bien qu’un homme peut quand il épouse une fille de 14 ans. »

Malheureusement, le règne du roi a pris fin et la ligne de succession a été immédiatement contestée par Otto et, plus tard, Alicent. Son fils, Aegon II, a été nommé héritier du trône de fer, ce qui a déclenché les événements qui ont conduit à l’inévitable guerre civile des Targaryen connue sous le nom de Danse des dragons. Bien que la première saison soit terminée, les fans ont une tonne à attendre quand Maison du Dragon revient sur HBO et HBO Max.