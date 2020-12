Disney + augmentera son prix en 2021

Disney + augmente le prix mais aussi la quantité de contenu.

Disney a organisé hier un événement spécial pour les investisseurs dans lequel, et évidemment, ils ont discuté divers sujets qui touchent les poches des actionnaires mais aussi des utilisateurs.

Ainsi, parmi les actualités qui y sont évoquées, il y a aussi une actualité qui affecte les abonnés actuels et futurs de sa toute nouvelle plateforme de streaming, Disney +, qui augmentera son prix en 2021Oui, il y aura une contrepartie sous forme de contenu supplémentaire.

Disney + augmente son prix, mais reste moins cher que Netflix

Comme annoncé, alors qu’aux États-Unis Disney + passe de 6,99 à 7,99 dollars par mois (soit une augmentation d’un dollar seulement), en Europe, l’augmentation sera un peu plus élevée, allant de 6,99 euros actuels à 8,99 euros par mois. En d’autres termes, les frais mensuels pour Disney + lèvera deux euros.

Quand ce changement de prix aura-t-il lieu? Concernant les Etats-Unis, ce sera fin mars l’année prochaine, pour sa part, en Europe la hausse des prix arrivera un peu plus tôt, juste en février.

La bonne partie de ce changement est que Disney a confirmé que l’augmentation des prix entraînera ajout du catalogue Star, sa plate-forme de streaming qui comprend du contenu plus adulte et moins familier. À l’intérieur de Star nous trouvons contenu des studios ABC, Fox, FX ou 20th Century, parmi de nombreuses autres grandes marques du divertissement américain.

Allez, et si Disney + était déjà attrayant en soi avec le catalogue original de la souris à côté de Star Wars, Pixar, Marvel et National Geographic, à partir de 2021 la plateforme deviendra un géant encore plus puissant, vous regardant Netflix et le HBO Max récemment débarqué.

Il convient de noter que dans Star, il fonctionnera comme une plate-forme distincte en Amérique latine, où il s’appellera Star + et proposera en plus des séries habituelles et des films Star, Sports en direct d’ESPN.

Pour le moment, les chiffres de Disney + semblent être sur la bonne voie, avec plus de 86 millions d’abonnés. Un chiffre vertigineux, surtout si l’on considère que le service a à peine un an.

