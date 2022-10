House of the Dragon Showrunner parle de la mort des personnages clés et de la finale de la saison

Spoiler Alert : Spoilers pour House of the Dragon Episode 10, « The Black Queen » à venir





Le public a eu droit à une tonne d’action de chevauchée de dragons lors de la finale de la saison de HBO Maison du Dragon. Avec un budget colossal, la série a créé une excellente scène mettant en scène la première danse entre Vhagar d’Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) et Arrax de Lucerys « Luke » Velaryon (Elliot Grihault). Malheureusement, le combat « œil pour œil » entre les deux a eu des conséquences néfastes qui ont sans aucun doute été le dernier coup porté aux Targaryen avant l’inévitable guerre.

Le showrunner Ryan Condal s’est assis avec Variety après la conclusion de la finale, discutant des scènes finales et de la façon dont il l’avait planifié des années à l’avance. Bien sûr, l’intrigue est basée sur les événements décrits dans le livre de George RR Martin de 2018, Feu & Sang, bien que certaines libertés créatives aient été prises jusqu’à présent dans la première saison. S’exprimant lors de la finale de la saison 1, Condal dit qu’il n’a pas exploré beaucoup d’options en dehors de la mort de Lucerys.

« Peut-être, à un moment donné? Mais non, j’ai regardé la bible originale que j’ai écrite pour la série en mai 2019, et c’était là comme point final. C’était juste comme le coup de poing un-deux de Viserys mourant , les Verts saisissant le trône et racontant cette histoire du point de vue de l’équipe d’Alicent, l’équipe de Rhaenyra découvrant et mettant en place les engins de guerre, puis déclenchant les dragons et faisant en sorte que cette chose horrible se produise à Storm’s End – l’histoire s’appelle la Danse de les Dragons. Commencer la guerre/mettre fin au premier acte de notre histoire avec les premiers dragons dansant semblait être le bon endroit dramatique pour laisser tout le monde de côté.

Si l’usurpation du trône par la reine Alicent et le roi Aegon II ne suffisait pas, la mort de son enfant pousserait certainement Rhaenyra à bout. Les saisons suivantes de Maison du Dragon ne manqueront pas de se réchauffer alors que l’effusion de sang continue de se répandre entre les maisons nobles de Westeros.





Ryan Condal a promis plus d’action dans la saison 2

Maintenant que les joueurs et les enjeux sont définis, Maison du Dragon La saison 2 devrait offrir beaucoup d’action. Condal a déclaré qu’ils avaient besoin de gagner leurs moments de spectacle, ce qui ne s’est produit qu’au milieu des saisons de Jeu des trônes. « La deuxième série atteindra les rythmes auxquels les gens s’attendaient du milieu de la saison Jeu des trônesmais cela aura été mérité, et les téléspectateurs ressentiront les tragédies parce que nous y avons mis le travail », a déclaré Condal à Deadline avant la finale de la saison.

La saison suivante devrait offrir de nombreux Aemond et Aegon Targaryen, qui se sont révélés être des méchants prometteurs aux côtés du reste des Verts. Rhaenyra est prête à faire la guerre pour son droit au trône, qui servira de base aux 2-3 prochaines saisons de Maison du Dragon. Pour l’instant, les fans devront attendre fin 2023 ou début 2024 pour voir la dynastie Targaryen revenir sur le petit écran sur HBO et HBO Max.