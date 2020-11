L’échographie capte les vers qui se tortillent dans l’estomac d’un homme

Une échographie de l’estomac d’un homme a capturé des habitants indésirables – un enchevêtrement de vers ronds parasites se tortillant, selon un nouveau rapport.

L’homme de 20 ans, qui vit à New Delhi, s’est rendu aux urgences après avoir éprouvé des douleurs abdominales, de la diarrhée et des vomissements pendant une journée, selon le rapport, publié samedi 21 novembre dans Le New England Journal of Medicine . L’homme était auparavant en bonne santé sans problème de santé connu.

Les tests ont montré que l’homme avait des taux élevés de globules blancs, ce qui peut indiquer une infection. Il avait également des niveaux élevés d’hémoglobine, une protéine dans le sang qui transporte l’oxygène. Ce dernier résultat peut indiquer un certain nombre de conditions, de la déshydratation au cancer du sang, selon le Clinique Mayo .

Les médecins ont effectué une échographie de la veine cave inférieure, une grosse veine près de l’abdomen, pour vérifier les niveaux de liquide dans ses vaisseaux sanguins. Mais au cours de ce processus, ils ont observé une « structure tubulaire … qui se déplaçait avec un mouvement de curling » à l’intérieur de son estomac, ont écrit les auteurs.

Les médecins ont ensuite demandé à l’homme un échantillon de selles, qu’ils ont examiné à la recherche de parasites. Ils ont découvert que ses selles contenaient des œufs du ver rond Ascaris lumbricoides, un type de parasite intestinal.

A. lumbricoides est l’un des vers parasites humains les plus courants dans le monde. On estime que 800 millions à 1,2 milliard de personnes ont A. lumbricoides dans leur tractus intestinal, selon le Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) . Ces vers peuvent atteindre 35 centimètres de long. Bien que relativement rare aux États-Unis, le ver se trouve le plus souvent dans les zones tropicales et subtropicales avec des systèmes d’assainissement médiocres et un manque d’accès aux produits d’hygiène, selon le CDC. Le ver est extrêmement commun en Inde, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Les gens sont infectés par le ver lorsqu’ils ingèrent des œufs du parasite, et cela peut se produire lorsque les gens mangent des fruits ou des légumes qui ont été cultivés dans un sol contaminé, D’après le CDC . Le sol peut être contaminé si les excréments humains sont utilisés comme engrais ou si des personnes infectées défèquent à l’extérieur. Les gens peuvent également être infectés si leurs mains sont contaminées par ce sol et ne se lavent pas les mains.

La maladie peut être traitée avec des médicaments antiparasitaires. Dans ce cas, l’homme a reçu un médicament antiparasitaire appelé albendazole, et il a été libéré de l’hôpital après un jour. Lors d’une visite de suivi deux semaines plus tard, l’homme a déclaré qu’il se sentait bien et qu’il avait passé des vers dans ses selles.

Dans les régions où ce ver est courant, les moyens de prévenir l’infection comprennent le lavage des mains avec du savon et de l’eau avant de manipuler les aliments; laver, éplucher ou cuire les légumes crus avant de les manger; et en évitant le contact avec le sol qui peut être contaminé par des excréments humains, dit le CDC.

