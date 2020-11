La princesse Diana a vraiment fait du patin à roulettes dans les couloirs du palais de Buckingham, comme dans «  The Crown  »

La quatrième saison de La Couronne a fait ses débuts sur Netflix le 15 novembre. Au cours de cette saison, les téléspectateurs voient Margaret Thatcher (Gillian Anderson) devenir la première femme Premier ministre britannique et la relation entre le prince Charles (Josh O’Connor) et Diana Spencer (Emma Corrin) se déroule.

Dans un épisode intitulé «Fairytale», on peut voir Diana patiner dans les couloirs du palais de Buckingham, écoutant Duran Duran sur son Walkman. C’est une image stupéfiante qui soulève la question: la vraie princesse Diana a-t-elle déjà fait cela?

Emma Corrin, acteur de « The Crown », veut croire que la princesse Diana a fait du patin à roulettes à Buckingham Palace

Dans une interview que Corrin a faite avec Sky News, elle a déclaré qu’elle pensait que le patinage à roulettes avait définitivement eu lieu. Au moins, elle veut le croire.

« Je pense qu’elle [really] fait cela », dit-elle. «Savez-vous quoi, c’était ce genre de chose, c’était le patinage à roulettes, le sens du plaisir qu’elle avait manifestement avant de devenir royale et qu’elle entretenait en quelque sorte, ce que je pense était assez rare.

«Le patinage à roulettes à Buckingham Palace est un excellent exemple», a-t-elle poursuivi. «Aussi, la danse… et à quel point cela comptait pour elle, et comment elle l’a utilisé comme une sorte de forme d’expression. J’ai vraiment adoré découvrir ça.

Le producteur de « The Crown » dit que Diana a vraiment fait du roller dans le palais (et fait du vélo)

La Couronne La productrice Oona O’Beirn a déclaré à Vogue que le patinage à roulettes avait effectivement eu lieu – « C’est vrai! »

«C’est difficile à faire sur certains de ces tapis», a poursuivi O’Beirn. «Je pense qu’elle est probablement restée fidèle à des parties moins intéressantes du palais, mais nous voulions l’installer dans les parties du palais que nous avions déjà vues. Cela vous rappelle que Diana n’avait que 19 ans à l’époque.

De plus, le producteur a révélé que les recherches de l’émission ont révélé que Diana «faisait également du vélo [inside the palace] la nuit avant son mariage, mais nous n’avons pas réussi à faire entrer ça [the episode]. »

Tina Brown confirme l’histoire du vélo dans sa biographie, Les Chroniques de Diana. Brown écrit sur la nuit avant le mariage de Diana. Elle se promenait dans Clarence House lorsqu’elle est tombée sur le page de la reine, William Tallon.

«Elle semblait si mal à l’aise que Tallon l’a invitée dans son bureau pour une conversation avec lui-même et un écuyer», a écrit Brown. «Il se souvient qu’il lui a demandé:« Alors, allons-nous tous prendre un verre? Et l’écuyer m’en a versé un raide et un jus d’orange pour Lady Diana et elle était très heureuse. Puis elle a vu ma bicyclette se tenir contre un mur et elle est montée dessus et a commencé à faire des allers-retours, sonnant la cloche et chantant: «Je vais épouser le prince de Galles demain. Ding Dong. «Je vais épouser le prince de Galles demain! Ding Dong. »

«Je peux entendre ce vélo sonner maintenant», a ajouté Tallon. «C’était juste une enfant, tu sais, juste une petite fille.