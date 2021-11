Le film Spider-Man qui a reçu les meilleures critiques : Andrew Garfield, Tom Holland ou Tobey Maguire ont-ils gagné ?

Marvel a à son actif une infinité de super-héros. Et, bien que tous ne soient pas sortis en salles, les bandes dessinées de Stan Lee sont innombrables à une main, mais la vérité est que parmi les plus importantes se trouve Homme araignée. L’histoire de ce personnage est quelque peu inattendue. Il y a quelque temps, le créateur de cet Univers a déclaré que le dessin animé sur le wall-crawler n’avait pas été accepté, mais qu’il l’avait quand même lancé dans un magazine qui sortait son dernier numéro et, dès lors, le succès était imparable.

C’est pourquoi, une fois que le MCU a atteint le grand écran, l’histoire de Homme araignée ne pouvait pas manquer. Le premier à jouer Peter Parker était Tobey Maguire, un acteur qui jusqu’en 2002 était complètement inconnu, mais avec cette performance, il s’est catapulté à la renommée mondiale. Quoi qu’il en soit, après trois films donnant vie à ce personnage, l’acteur a fait ses adieux au garçon au costume rouge pour laisser la place à son successeur.

À tel point qu’en 2012, Marvel a sorti une nouvelle version de Homme araignée. Avec la même essence et la même intention, L’incroyable homme-araignée sortir en salles, mais cette fois avec Andrew Garfield. L’acteur n’a fait partie de l’univers cinématographique qu’à deux reprises depuis 2014, après la première de L’incroyable Spider-Man 2, son rôle de Peter Parker a pris fin parce que, selon ce qu’il croit, proposer un rôle bisexuel était mal vu.

Cependant, l’histoire de ce jeune garçon ne s’est pas arrêtée là, mais en 2017, Tom Holland ferait ses premiers pas en tant que Spider-Man. A cette occasion, l’acteur britannique a eu son premier film solo avec la première de Homecoming cette année-là, mais en 2016, il avait déjà fait sa première apparition dans le MCU lors de Captain America : guerre civile. Et, dès lors, l’interprète a continué à faire partie de cette franchise où il a acquis une renommée mondiale sans égal.

Mais malgré le passage des années, les prédécesseurs de Tom Holland restent inoubliables pour les fans de Marvel et, par conséquent, l’idée que les trois pourraient travailler ensemble sur Spider-Man : Pas de chemin à la maison cela provoque toutes sortes de sensations. Pourtant, cela a également ravivé une discussion qui semblait avoir été laissée de côté : qui des trois est le meilleur interprète de Peter Parker ?

Eh bien, selon les critiques le meilleur score est pris Spider-Man : Retrouvailles et Spider-Man : loin de chez soic’est-à-dire les deux premières bandes Holland. C’est que, selon IMDB, ces films ont engrangé un score de 7,4 sur 10 alors que ceux de Tobey Maguire n’ont pas dépassé 7,3 les deux premiers et le dernier n’a pris qu’un 6,2. Et, comme pour Andrew Garfield, les deux étaient les moins bien notés à 6,9 et 6,5 respectivement.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là vous pouvez nous donner un abonnement pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂