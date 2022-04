Nouveaux détails de l’intrigue pour Aquaman et le royaume perdu

Bandes dessinées DC

Le réalisateur d’Aquaman et le royaume perdu a profité de CinemaCon pour présenter une bande-annonce du film qui avance une partie de l’intrigue. L’information!

©IMDBAquaman 2

Aquaman C’était le film le plus rentable à ce jour. Univers étendu DC et les fans l’ont accueillie à bras ouverts. la performance de Jason Momoa comme Arthur Curry lui a donné un « air neuf » à un personnage qui était auparavant le produit de blagues parmi les fans de DC Comics. Maintenant, le roi des sept mers est respecté et craint par les méchants. On savait peu de choses sur sa suite jusqu’à présent !

Justin Lin est le directeur de Aquaman et le royaume perdu et au motif de CinémaCon a partagé une bande-annonce du film qui fait avancer une partie de l’intrigue de la suite de l’histoire d’Arthur Curry en tant que roi de l’Atlantide et héros de la Univers étendu DCqui appartient même au Ligue des Justiciers. Il semble que son frère Orm et Black Manta soient de retour, mais pas comme prévu.

Aquaman 2 Détails

Aquaman Il rejoindra son frère Orm, également connu sous le nom d’Ocean Master, pour arrêter Black Manta, qui cette fois est devenu plus fort et plus dangereux que dans le premier film. Rappelons-nous : le méchant tient Arthur pour responsable de la mort de son père, un pirate que le héros aurait pu choisir de sauver après une bataille mais ne l’a pas fait. Cela a suscité l’ire de Black Manta qui a accès à un énergie noire qui l’alimente.

La dynamique des relations entre Aquaman et Ocean Master est similaire à celui qui unit les personnages Thor et Loki du Univers cinématographique Marvel. Orm veut punir les habitants de la surface pour avoir pollué les mers de la planète tandis qu’Arthur préfère la voie de la diplomatie entre les deux mondes qui peuvent coexister pacifiquement.

Aquaman et le royaume perdu Il met en vedette Jason Momoa dans Arthur Curry, Amber Heard dans Mera, Patrick Wilson dans King Orm, Nicole Kidman dans Atlanna, Yahya Abdul-Mateen II dans Black Manta, Temuera Morrison dans Tom Curry et Dolph Lundgren dans King Nereus, entre autres. Le film sortira dans les salles du monde entier à partir de 17 mars 2023.

