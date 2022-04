Exclusif : Inzomnia est le premier film d’animation en stop-motion du Mexique

Le réalisateur Luis Téllez est actuellement au milieu de la production de son nouveau film Inzomnie, qui est sur le point d’entrer dans l’histoire en tant que premier film d’animation en stop-motion entièrement tourné au Mexique. Situé dans un monde dystopique, le film raconte l’histoire d’une ville dont les dirigeants ont créé la pilule Inzomnia, qui est donnée avec force à chaque citoyen et, par conséquent, annule leur besoin de sommeil. Au fil du temps, les citoyens commencent à perdre la mémoire, devenant effectivement des versions creuses d’eux-mêmes. Cependant, une fille de 10 ans nommée Camila devient la sauveuse improbable de la ville. Séparée de sa famille, Camila échappe à Inzomnia et, ainsi, peut dormir et rêver. C’est en effet dans son sommeil que Camila entre dans le monde magique des rêves, où elle rencontre Cesar, neuf ans. Ensemble, ils se lancent dans une aventure fantastique à la recherche de moyens de renverser les dirigeants, de sauver sa famille et de ramener la paix dans la ville sans sommeil.

FILM VIDÉO DU JOUR

Après avoir remporté le prix Ariel — l’équivalent mexicain des Oscars — du meilleur court métrage d’animation en 2019 pour son film Viva El ReyTéllez a été superviseur de l’animation (2e unité) pour le prochain film du réalisateur Guillermo del Toro Pinocchio, l’un des films d’animation les plus attendus de 2022. En fait, une partie de Pinocchio a été tourné dans le studio d’animation Taller del Chucho récemment ouvert à Guadalajara, au Mexique. Le studio contient trois scènes sonores avec le potentiel d’héberger 25 unités d’animation simultanément. C’est ici que Inzomnie est actuellement en train d’être tourné.

Mariana Méndez Alejandre co-produira Inzomnia





Luis Tellez

Inzomnie réunit Téllez avec Viva El Rey productrice exécutive Mariana Méndez Alejandre. En plus de Viva El ReyAlejandre a produit des courts métrages acclamés par la critique comme Heure H, Bestieet Ala Kachuu – Prendre et courir – les deux derniers ont été nominés plus tôt cette année aux Oscars du meilleur court métrage d’animation et du meilleur court métrage d’action en direct, respectivement. Cette fois, Alejandre coproduira Inzomnie. Voici ce qu’elle avait à dire sur le prochain film historique dans notre interview exclusive :





« Cela peut être un peu intimidant, mais je pense que c’est incroyable. J’aime les défis et je pense que c’est la défi parfait, surtout tout le monde [involved] dont les cœurs et les âmes y sont. Ça va être quelque chose de vraiment spécial. »

Comme le souligne Americas Quarterly, le cinéma mexicain est entré dans un « deuxième âge d’or » dans les années 2010. Sur la scène mondiale, del Toro, Alejandro González Iñárritu et Alfonso Cuarón ont chacun remporté le prix du meilleur réalisateur aux Oscars au cours d’années distinctes et, au niveau national, la production cinématographique a augmenté de façon exponentielle d’année en année. Quand il s’agit d’un film aussi important que Inzomnietous les regards sont naturellement tournés vers le film de Téllez.

« Beaucoup de gens sont si excités et si solidaires. D’autres craignent que nous ne puissions pas y arriver. Et puis, un petit pourcentage attend que nous échouions. Mais je pense que c’est la beauté de Si les enjeux n’étaient pas aussi élevés, je ne pense pas que ce serait aussi excitant.

InzomnieLa date de sortie prévue est fixée à fin 2024.





La bande originale du film Muppet obtient un remaster coloré sur vinyle

Lire la suite





A propos de l’auteur