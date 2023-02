Nouveaux détails de la voiture Xiaomi: il reste moins d’un an pour qu’elle se dévoile

in

Lei Jun anticipe les nouvelles et les stratégies liées à la production du premier VE de Xiaomi, qui devrait démarrer début 2024.

Le croquis principal de la Xiaomi MS11, la première voiture électrique du géant de Haidian, a fuité il y a quelques jours.

Il y a quelques jours seulement Xiaomi a rendu publique son intention de poursuivre la société collaboratrice qui avait laissé échapper le croquis de sa première voiture électriqueun Xiaomi MS11 attrayant que l’on peut entrevoir ici et qui devrait arriver sur le marché en 2024 à un prix d’environ 40 000 euros pour changer.

Il semble que Lei Jun et sa famille veulent garder le secret de sa première voiture électrique avec un peu plus de zèle que son téléphones pharesbien que le PDG de la société soit en charge de alimenter les machines battage publicitaire chaque fois que vous avez un microphone devant vous.

Il est encore temps de trier les idées et de découvrir beaucoup plus de détails, puisque le début de sa production est prévu pour les premières barres de 2024, donc pour l’instant nous allons devoir se contenter de ces pilules que Lei Jun laisse tomber sur nous dans ses rencontres avec les actionnaires ou dans les rendez-vous habituels avec la presse que le magnat tient en Chine.

Xiaomi Automobile se fixe des objectifs ambitieux et ses progrès, selon Lei Jun, dépassent les attentes

Les dernières informations sur le xiaomi ms11 Ils nous ont été partagés par les collègues de GizmoChina après la journée des investisseurs Xiaomi, au cours de laquelle le dôme du géant de Haidian a partagé certains de leurs défis dans un avenir proche sur ses principaux marchés.

En fait, Lei Jun lui-même a reconnu que consacrez la moitié de votre temps et de votre énergie à Xiaomi Automobileet seulement un quart aux smartphones, à l’IoT et au reste des produits de l’entreprise.

En outre, il a confirmé que l’équipe R&D de la division automobile continue de croître, avec maintenant plus de 2 300 employés qu’ils travaillent sans cesse pour respecter les délais, et que la première voiture de Xiaomi est dans les lignes de production pour ce premier trimestre 2024 qui ont été ciblés.

Xiaomi veut diriger l’industrie automobile avec la conduite autonome au centre de l’expérience, et selon Lei Jun, ils continueront à donner la priorité aux gains logiciels par rapport au matériel avec les voitures également.

Les progrès, dit Lei Jun, sont spectaculaires et bien au-dessus des attentes initialesles essais routiers ayant déjà commencé fin décembre dernier et plus de 140 véhicules prêts à rouler dans toute la Chine dans des conditions différentes.

Concernant le business, le PDG de Xiaomi affirme que la conduite autonome sera au centre de l’expérienceet que Xiaomi continuera donner la priorité aux profits des logiciels au-dessus du matériel, également dans l’industrie automobile. Son objectif est extrêmement ambitieux, puisque ils veulent diriger dès ses premiers pas.

Selon Xiaomi, l’avenir des voitures présente des opportunités très excitantes pour intégrer des services de toutes sortes et ainsi obtenir des avantagesmême au-delà des chiffres de vente et des prestations de maintenance.

Et enfin, ceux de Haidian se vantent de leur nouvelles installations pour la division automobile à Yizhuang (Pékin)où travaillent déjà les services commerciaux et R&D, conservant l’idée initiale de construisez votre propre usine de véhicules d’ici 2024totalement neuf et avec une capacité annuelle maximale de 300 000 voitures assemblées.

