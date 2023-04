Maman bouleversée après le retour de sa fille d’une soirée pyjama avec de nouveaux piercings

Une mère a écrit dans un post Reddit maintenant supprimé que sa fille de 11 ans est rentrée d’une soirée pyjama chez son voisin avec 10 nouveaux piercings et qu’elle n’est pas du tout contente.

La mère a indiqué qu’elle était initialement réticente à laisser sa jeune fille passer une soirée pyjama avec sa voisine, qui a 13 ans, car la voisine a invité ses deux amis plus âgés, qui ont 14 et 15 ans. Elle a fini par accepter la soirée pyjama, le justifiant en disant : « nous connaissons bien nos voisins et partons souvent avec eux ».

La mère se sentait mal à l’aise à l’idée que sa fille passe du temps avec des adolescents, et il semble que son malaise lui ait peut-être envoyé un message : lors de la soirée pyjama, les filles ont décidé de se percer les oreilles.

La mère était extrêmement contrariée que sa jeune fille ait laissé ses amis plus âgés lui percer les oreilles 10 fois.

Elle a dit que c’était « très inhabituel » pour sa fille de faire quelque chose comme ça, expliquant qu' »elle ne s’est fait percer que ses premiers trous, qu’elle porte rarement, et n’a jamais manifesté d’intérêt pour d’autres piercings ».

« Cependant, elle a maintenant ses oreilles toutes gonflées avec 7 dans une oreille et 3 dans l’autre. »

« J’ai de nombreuses inquiétudes concernant l’hygiène, le retrait des piercings, mais surtout la facilité avec laquelle ma fille a été influencée par les filles plus âgées pour faire quelque chose d’aussi stupide. Elle est également trop jeune pour prendre ce que je considère comme une décision permanente et elle pourrait aussi regretter les piercings plus tard.

La mère a déclaré qu’elle envisageait d’interdire à sa fille de passer du temps avec son voisin, même si elle n’était pas sûre que ce soit une bonne idée, car les filles sont des amies proches.

La mère a dit qu’elle était « très choquée d’avoir fait tous ces piercings et soupçonne qu’elle a probablement été influencée par la pression des pairs ».

Les autres parents du subreddit r/parenting ont offert un soutien et des conseils à la mère en détresse, la conseillant sur les prochaines étapes à suivre.

De nombreux commentaires tournaient autour de l’aspect hygiénique des piercings à domicile, d’autres parents suggérant qu’elle obtienne des soins médicaux pour sa fille, y compris un rappel TDAP. Ils ont recommandé de ne pas retirer les piercings eux-mêmes, car l’infection pourrait être piégée en le faisant.

« Vous devez évidemment parler à votre fille de la pression des pairs, mais je parlerais également aux autres parents », a déclaré un parent pondéré.

« Est-ce que toutes les autres filles ont aussi 7 à 10 nouveaux piercings de ce rassemblement? » Demanda un autre parent. « Sinon, alors ils profitaient absolument d’elle car elle est plus jeune. »

Quelqu’un d’autre a suggéré d’avoir une conversation ouverte et honnête avec sa fille sur la façon dont les piercings se sont produits et sur ce qu’elle ressent vraiment à leur sujet.

« Même si elle les aime, parlez de la pression des pairs. Même si elle les voulait, ce n’était pas acceptable pour les autres filles de lui faire ça. Il faut le signaler à leurs parents. »

D’autres parents ont fait écho à la suggestion de parler de la pression des pairs, notant que cela continuera à se produire, qu’il lui soit interdit ou non de sortir avec la voisine. Elle doit être capable de dire non même quand c’est difficile.

Certains parents ont noté qu’il n’est pas inhabituel pour les adolescents de se faire des piercings, à tel point que c’est presque un rite de passage pour la soirée pyjama.

« Si un adolescent veut vraiment un piercing, il a tendance à prendre les choses en main, et vous pouvez accomplir beaucoup de choses avec un glaçon et une épingle à nourrice », a déclaré un commentateur.

Mais la plupart des parents ont convenu que le véritable problème était la pression des pairs.

Dans le numéro de septembre 2021 du bulletin du National Institute of Health, le Dr Emily Falk de l’Université de Pennsylvanie a expliqué comment les réseaux sociaux affectent la prise de décision.

« Les gens se soucient de ce que les autres pensent dans tous les groupes d’âge, et cela influence la valeur qu’ils accordent aux différentes idées et comportements », a déclaré Falk.

Comme les adolescents apprennent encore à naviguer dans leur monde social, ils sont extrêmement sensibles à l’influence des pairs. Le cerveau des adolescents « subit des changements qui les rendent très sensibles aux situations sociales. En même temps, le système de récompense dans le cerveau des adolescents devient extrêmement sensible. »

L’influence des pairs n’est pas toujours mauvaise – parfois, l’influence des pairs montre aux adolescents le soutien, les encouragements et les communautés qui sont à leur disposition. Des amitiés étroites et de qualité offrent une compréhension et une validation de l’estime de soi, créant une relation stable et satisfaisante.

Dans une conférence TEDxYouth en 2019, Aarchi Desai, un élève de 9e année, a parlé de la pression des pairs comme quelque chose que tout le monde ressent, quel que soit son âge. Bien que la pression des pairs soit généralement abordée pendant l’enfance et l’adolescence, elle peut persister à l’âge adulte aussi.

Équiper les jeunes d’outils pour naviguer dans des situations sociales délicates est quelque chose qui leur servira tout au long de leur vie.

Une personne a suggéré que la mère et sa fille « élaborent un plan pour le cas où elle se retrouverait à nouveau dans une situation comme celle-ci. Peut-être un mot de code ? Tu sais appeler, venir la chercher et jouer au méchant. Elle peut maintenir sa crédibilité sociale. Et elle ne devient pas la pelote à épingles d’un adolescent.

« Ce n’est pas surprenant pour moi que deux jeunes de 14 et 15 ans aient influencé une fille de 11 ans à faire quelque chose comme ça », a noté quelqu’un d’autre. « C’est un très très grand écart d’âge et elle admirait probablement ces filles et voulait être cool. Je ne lui interdirais pas de voir le voisin, mais je mettrais des règles en place.

Bien que les piercings ne soient pas permanents, les pressions sociales le sont souvent. La mère rendrait un grand service à sa fille en lui enseignant les compétences précieuses pour fixer des limites et dire non.

