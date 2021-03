Pourquoi l’annulation controversée de Pepe Le Pew éclabousse El Chavo del 8

Le caractère de Pepe le pew a une longue histoire depuis sa création en 1945. La moufette était caractérisée par une recherche constante d’affection et pour étreindre étroitement pour être apprécié. Cependant, toujours une fin: Warner Bros a décidé de l’annuler après avoir été distinguée pour avoir incité le « culture du viol ». La décision a généré beaucoup de controverse et a éclaboussé El Chavo del 8. Qu’est ce qui c’est passé?

La date limite a annoncé que le producteur avait laissé le personnage hors de Space Jam: un nouvel héritage, la suite du film de 1996 qui sortira le 16 juillet. Le point de vente a également signalé qu’il n’était pas prévu qu’elle apparaisse dans Looney Toons, Bugs Bunny Builders, Tiny Toons Looniversary ou projets futurs, selon leurs sources.







Pepe Le Pew: ils annulent le personnage de Warner et l’associent à El Chavo del 8

Cette détermination a lieu quelques jours après une colonne dans le New York Times écrit par le journaliste Charles M. Blow, où il indique que les personnages créés par Warner doivent être annulés. « Certains des premiers dessins animés dont je me souvienne incluent Pepe Le Pew, qui a normalisé la culture du viol »a déclaré le commentateur et a ensuite ajouté sa justification: « Attrape, embrasse une fille à plusieurs reprises, sans son consentement et contre sa volonté; elle se bat de toutes ses forces pour s’éloigner de lui, mais il ne la libère pas; il ferme une porte pour l’empêcher de s’échapper ».

L’annulation de Pepe Le Pew a suscité la controverse et un débat intense a éclaté parmi les fans. Ceux qui n’étaient pas d’accord avec la censure fait un parallèle avec El Chavo del 8 et le personnage de Doña Clotilde. Dans la création de Chespirito, La soi-disant sorcière de 71 était amoureuse de Don Ramón et parfois le harcelait jusqu’à ce qu’il le serre dans ses bras.

Bien que les scènes soient similaires, la différence est que Warner ne supprimera pas la mouffette de ses anciennes émissions, mais ne la considérera pas pour les émissions futures. La société de production a dû faire quelque chose de similaire avec Elmer fudd dans Looney Tunes sur HBO Max: des armes à feu ont été emportées en réponse à la violence en Amérique.