Rose Byrne parle de retrouver un casting insidieux pour la dernière suite

Lors d’une récente interview, Rose Byrne a évoqué son prochain retour au Insidieux la franchise. Comme indiqué précédemment, Insidious : Crains le Dark verra le retour de la famille Lambert après avoir vu les événements de Insidieux : Chapitre 3 et Insidieux : la dernière clé (hors images d’archives). Byrne a joué Renai Lamber face à Patrick Wilson dans le rôle de son mari Josh, ce dernier dirigera également la dernière suite. Byrne a déclaré à Collider :





« [Wilson] Je voulais vraiment parler de l’histoire d’origine, de la distribution originale, de ces personnages et de l’effet sur la famille. Puis aussi plonger dans les trucs d’horreur classiques, et tous les tropes et toutes les choses que les fans aiment, pour donner aux fans ce qu’ils veulent aussi. Donc c’était vraiment cool de retrouver Ty [Simpkins], et c’était fou de revisiter ça. J’en ai eu un frisson. C’était super bien. »

La prémisse du tout premier film, qui a été écrit par Leigh Whannell et réalisé par James Wan, est que Dalton Lambert (Simpkins) est né avec la capacité de projet astral et finit par être capturé par le Lipstick-Face Demon (Joseph Bishara) et enfermé dans cette dimension sombre appelée l’Autre. Plus tard, la grand-mère Lorraine (Barbara Hershey) révèle que Josh est né avec exactement la même capacité, ce qui l’a amené à organiser une tentative de sauvetage.

Selon Rose Byrne, bien qu’ils aient construit un « grand pedigree d’horreur » en 2010 lorsque l’original Insidious est sorti, Whannell et Wan ont décidé d’aller à Blumhouse pour un « film complètement indépendant et brut » à cause des mauvaises expériences qu’ils avaient eu avec le « système de studio ». Ainsi, lorsque Byrne entend parler de la façon dont le film a affecté les gens de différentes manières, elle pense que c’est « délicieux ».





L’héritage de Insidieux

« Il avait ce public intégré depuis maintenant plus d’une décennie. Je veux dire, Dieu non, il y a combien de temps ce film? Ouais, il y a 10 ou 12 ans. Donc, c’est intéressant de revisiter ensuite cette histoire d’origine, comme si nous étions dire, et vraiment donner aux fans ce qu’ils veulent. Je sais que Leigh a beaucoup aidé Patrick aussi, avec des trucs sur le film, donc je suis ravi de voir ce qu’ils proposent. Et quand vous avez une telle base de fans, c’est génial de revoir tous ces personnages à nouveau. »

Byrne a également expliqué comment c’était de travailler avec Patrick Wilson sur ce nouveau projet. Selon elle, les deux « ont une aisance très naturelle », Wilson étant « très terre à terre ». Elle pensait également qu’il était le réalisateur de ce nouvel épisode comme un développement naturel étant donné les fréquentes collaborations de Wilson avec Wan, pas seulement avec Insidieux mais avec La conjuration et Aquaman série.

« Il a vraiment travaillé si dur sur le scénario pendant longtemps. Nous avons eu la pandémie, évidemment, mais nous avons commencé à en parler, je pense que c’était en 2019, honnêtement, avant de le tourner. Il était donc déjà vraiment travailler dur dessus alors. »

Insidious : Crains le Dark est prévu pour le 7 juillet 2023.