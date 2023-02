Liste des acteurs et personnages de « La fille invisible »: qui est qui dans la série Disney Plus

Réalisé par Norberto Lopez Amado et Aritz Moreno, « The Invisible Girl » est un Série télévisée espagnole Disney + qui est basé sur la trilogie homonyme de romans de Blue Jeans, le surnom sous lequel publie le journaliste et écrivain espagnol Francisco de Paula Fernández González.

Le thriller qui s’ouvre le 15 février 2023 raconte l’histoire d’un père et de sa fille qui se retrouvent impliqués dans l’enquête sur le meurtre d’un adolescent lors des festivités estivales de la ville de Cárdena, en Andalousie, où tous les habitants de la ville sont suspects.

« la fille invisible» aura huit épisodes et un casting composé de Daniel Grao, Zoe Stein, Rebeca Matellán, Pablo Gómez-Pando, Javier Córdoba, Marta Vallés et Hugo Welzel. Ensuite, qui est qui dans le nouveau Série espagnole Disney Plus?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LA FILLE INVISIBLE »

1. Zoe Stein dans le rôle de Julia Plaza

Zoe Stein, nominée dans cette édition du Goya dans la catégorie Meilleure nouvelle actrice pour son rôle dans « Mantícora », est chargée d’incarner Julia Plaza, une jeune femme qui a une curiosité de détective depuis la mort de sa mère et tente de résoudre le mystère de la mort de son amie Aurora avec son père.

Julia (Zoe Stein) avec son père dans la série espagnole « La fille invisible » (Photo : Disney Plus)

2. Daniel Grao comme Miguel Ángel

Daniel Grao, connu pour des séries telles que « Liaisons dangereuses », « Hôpital central », « Sans seins il n’y a pas de paradis », « Les mystères de Laura », « La Sonate du silence », « La cathédrale de la mer », » Paquita Salas » , « Perdida » et « HIT », donne vie à Miguel Ángel, le sergent de la police judiciaire de la Garde civile chargé d’enquêter sur l’affaire.

Daniel Grao dans le rôle de Miguel Ángel dans la série espagnole « La fille invisible » (Photo : Disney Plus)

3. Javier Cordoba comme Emi

Javier Córdoba, qui a déjà participé au court métrage « Yalla », assume le rôle d’Emi dans « la fille invisible”. Il s’agit de l’amie inséparable de Julia. Un garçon très particulier avec un regard inquiétant.

Julia accompagnée de son amie Emi (Javier Córdoba) dans la série espagnole « La chica invisible » (Photo : Disney Plus)

4. Marta Valles comme Aurore

Marta Vallés, qui est apparue dans le film « Stramonium » (2019), est chargée d’incarner Aurora, l’adolescente qui apparaît morte lors des festivités estivales de la ville de Cárdena, en Andalousie.