Où regarder De la saison 2?

Yves Saint Laurent Dessin du Regard Waterproof Kajalstift 01 Noir Effronte, 1,2 g

Crayon khôl imperméable avec application intensive de couleur, stimulée par des pigments puissants. Une formule douce et fondante avec des cires parfaitement équilibrées et de l'huile de jojoba apaisante. Dessin du Regard accompagne le jeu de la personnalité multiple d'YSL avec une élégance sans effort et une précision parfaite. A une extrémité, le stylo crémeux, à l'autre, le soft-focus pour des effets de fondu enchaîné et de fumé.