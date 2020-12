Réutiliser les grottes de sel pour stocker l’hydrogène peut être la solution idéale aux problèmes de distribution.

L’hydrogène présente de nombreux avantages, mais un problème clair: la difficulté à le transporter. En l’absence de fabricants capables de le produire sur place, le grand défi est de pouvoir distribuer de l’hydrogène dans toute la région à un coût raisonnable. Plusieurs entreprises préparent un vaste réseau de gazoducs pour l’Europe et la Commission européenne veut parier sérieusement sur cette énergie, mais la solution pourrait être souterraine.

Différents experts approuvent la réutilisation du grottes de sel pour stocker d’énormes quantités d’hydrogène. Comme décrit par FuelCells Works, aux États-Unis, de nouveaux trous sont même en cours de construction dans des mines de sel pour construire ce qui serait d’énormes réserves d’énergie renouvelable.

Installations d’une capacité astronomique allant jusqu’à 150000 MWh, c’est-à-dire environ 150 fois plus que toute la capacité de stockage d’énergie des batteries Li-Ion utilisées aujourd’hui sur le sol américain. Ce ne sera qu’en 2025 que nous aurons ce projet, mais l’idée prend de plus en plus de force et il y a déjà plusieurs pays qui investissent dans cette solution.





Au lieu d’eau, utilisez ces énormes grottes pour stocker l’hydrogène

Amener l’hydrogène dans les stations-service est l’un des grands défis de la voiture à hydrogène. Image: Puissance ITM

Le projet «Advanced Clean Energy Storage» est prévu au sud de Salt Lake City et l’une de ses principales vertus est le coût. le Les grottes de sel coûtent 10 fois moins cher que les réservoirs de stockage en surface et 20 fois moins que les mines de roche traditionnelles, selon Fuel Cells. Profiter de ces grottes pour stocker du pétrole ou d’autres composants n’est pas nouveau, mais il n’y avait pas un si grand besoin de l’opter. Cependant, l’intérêt croissant pour l’hydrogène a redynamisé cette option.

ACES est «géré par Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS), un fabricant de turbines à gaz, et Magnum Development, qui possède des cavernes de sel pour le stockage de carburant liquide». Son fonctionnement équivaut à la fusion de l’eau douce dans les aquifères souterrains. Le sel est un excellent moyen de stocker et de générer de l’hydrogène vert.

Voici comment CNBC l’explique: «Vous pouvez créer des cavernes dans des dômes de sel en les forant et en injectant de l’eau dans la roche, ce qui dissout le sel. La saumure qui en résulte est extraite, laissant une grande cavité. L’étape suivante consiste à stocker l’hydrogène dans la caverne. Les électrolyseurs d’hydrogène peuvent convertir l’eau en hydrogène en utilisant l’énergie renouvelable provenant de sources solaires et d’autres méthodes. L’hydrogène peut ensuite être stocké et converti en électricité si nécessaire. «

Malgré le potentiel et étant une solution connue, il n’y a pour le moment que quelques cavernes salines utilisées pour stocker l’hydrogène. C’est précisément en Europe où des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou la France, où se trouvent un grand nombre de ces grottes, les poussent à stocker de l’hydrogène. Selon la Commission, l’utilisation de l’hydrogène passera de 2% aujourd’hui à 13-14% en 2050.

«Le stockage souterrain, dans les salines et les milieux poreux, est le seul moyen de gérer le stockage à grande échelle», explique Louis Londe, directeur technique de Geostock, société française spécialisée dans ce domaine. Une autre société française, Teréga, a accepté de lancer le pilote HyGéo pour profiter d’un grande grotte de sel de la région Nouvelle-Aquitaine et stocke jusqu’à 1,5 GWh d’énergie.

Selon une étude du ‘International Journal of Hydrogen Energy’, L’Europe dispose de suffisamment de grottes de sel pour stocker théoriquement jusqu’à 84,8 petawattheures d’énergie à base d’hydrogène. C’est un montant qui découle directement de l’espace dont disposent les grottes, certaines de plus de 750 000 mètres carrés. On peut s’attendre à ce que seul un très petit pourcentage de celui-ci soit réutilisé pour l’hydrogène, mais pour se faire une idée de l’ampleur, 1PWh suffirait à approvisionner toute l’Allemagne pendant un an.

«D’ici 2040, nous aurons besoin de beaucoup de cavernes de sel d’hydrogène, mais si nous ne commençons pas à les construire maintenant, nous ne pourrons pas les construire à l’échelle pour atteindre les objectifs de l’Europe», explique Martin Robinius, co-auteur de l’étude.

Les voitures à hydrogène comme la Toyota Mirai ou la Hyundai Nexo sont des options viables, mais pour le moment, le coût de l’hydrogène est excessif, car l’infrastructure est très sous-développée. Peut-être que cette fois, pour le résoudre, il faut regarder le terrain.

Image de couverture modifiée: Cristian Bortes (Wikimedia – CC BY 2.0)