Animal Crossing célèbre le carnaval avec une mise à jour gratuite de janvier

Animal Crossing: Nouveaux horizons recevra une nouvelle mise à jour gratuite demain, la première pour l’année 2021. Et les choses vont vraiment commencer tout de suite, car en plus de nouveaux articles saisonniers, rendez-vous visite Pavo le paon sur votre île pour fêter le carnaval!

Animal Crossing: New Horizons Update Janvier 2021

La mise à jour apparaîtra demain gratuitement pour tout le monde 28 janvier 2021. Ceci comprend vêtements neufs, un tout nouveau Ensemble d’émotion et bien sûr articles saisonniersqui peuvent tous être achetés auprès de Nook pour célébrer divers événements du Nouvel An et du printemps à travers le monde. Le point culminant est probablement que Fête du carnaval le 15 février 2021.

Que se passe-t-il au Carnaval à ACNH? Ce jour-là, Pavo, fou de danse, arrive sur votre île avec une pluie de confettis et vous apprend à faire la fête. Pour ça tu dois faire ça sur ton île ce jour-là plumes d’arc-en-ciel volantes Attrapez-les avec le filet et refroidissez-les chez Pavo Mouvements de danse échange.

Quels sont les nouveaux articles? Le nouveau contenu qui sera disponible à partir de 1 février 2021 débloqué dans « Animal Crossing: New Horizons » comprend de nouveaux vêtements sous la forme de vêtements spéciaux Tenues de festival, pour celui qui approche La Saint-Valentin le 14 février, il y a aussi Coeurs en chocolat et bouquets en forme de coeur ainsi que d’autres articles pour les occasions à venir célébrées dans le monde entier, comme un costume d’Oni pour les Japonais Setsubun.

Ces nouvelles tenues feront partie de la nouvelle mise à jour d’ACNH en janvier et prépareront le Festival du printemps japonais. © Nintendo

Prochaine mise à jour gratuite en mars

À la fin de la bande-annonce de mise à jour, Nintendo annoncera le prochain grand patch, qui sortira dans le Mars 2021 devraient apparaître. Parmi eux se trouvent ceux déjà annoncés Meubles Super Mario que Nintendo a annoncé il y a longtemps à l’occasion de l’anniversaire de Mario.

Jusque-là, nous devons être patient un peu plus longtemps, mais nous devrions être équipés du nouveau contenu pour janvier pour le moment. Vous pouvez trouver toutes les informations supplémentaires et les guides pour « Animal Crossing: New Horizons » ici.