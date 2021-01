Dragon Ball Super: Vegeta trouve le moyen de surpasser Goku

Depuis leur première rencontre dans « Dragon Ball Z », Son Goku et son rival Vegeta sont devenus énormément développé. Après avoir longtemps dépassé les limites d’un Super Saiyan normal, ils sont devenus Dragon Ball Super à vrais dieux. Mais ils en sont encore au début de leur voyage.

Du moins si l’on en croit le 68ème chapitre du manga « DBS » publié la semaine dernière. Dans celui-ci, nos deux personnages principaux apprennent qu’ils sont loin de la fin de leur développement – bien au contraire. Attention, SPOILERS à venir!

Dragon Ball Super: les pouvoirs divins de Goku et Vegeta sont loin d’être matures

Après avoir découvert au début du nouvel arc « Granola the Survivor » récemment lancé, pourquoi la figurine éponyme en avait un Haine du Saiyan nous changeons de décor. Envie d’aller sur la planète de Beerus Son Goku être Entraînement ultra instinct continuez avec Whis. Végéta en attendant jure à notre héros en quelque sorte vouloir surpasser.

Au cours de leur petit combat d’entraînement, Whis révèle à notre protagoniste qu’il a la capacité d’utiliser l’ultra-instinct pas le but ultime dans « Dragon Ball Super ». Whis lui-même a maîtrisé la puissance de cette forme, par exemple beaucoup mieux comme Son Goku et le grand prêtre, le père des anges, est même dedans encore plus abouti. Notre héros en a donc un autre long chemin devant toi.

Son Goku active son Perfect Ultra Instinct

( DRAGON BALL SUPER © 2015 par BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc. )

Pendant ce temps, Beerus demande à Vegeta s’il veut également maîtriser l’ultra-instinct. Il répond, cette technique ne lui va pasc’est pourquoi il en a un autre façon veulent trouver pour surpasser Goku. Le dieu de la destruction suggère que l’ultra-instinct est pas la seule technique des dieux.

En fait, dans le monde de Dragon Ball Super, ce pouvoir est avant tout un Spécialité d’ange. Selon Beerus, une technologie dans laquelle son utilisateur doit maintenir son calme intérieur serait également n’allez pas avec les dieux de la destruction. Ils utilisent donc leurs propres méthodes. Beerus Vegeta ne veut pas révéler exactement lequel, mais il lui propose de le regarder s’entraîner et peut-être voler une technique.

Beerus ouvre une nouvelle perspective pour Vegeta

( DRAGON BALL SUPER © 2015 par BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc. )

Le chapitre actuel du manga ouvre Son-Goku et Vegeta non seulement pour qu’ils puissent devenir encore plus forts, mais bien sûr nous donne également un aperçu en un. avenir possible. Pendant des années, c’est une théorie populaire des fans qui Son Goku à un ange et Vegeta à un dieu de la destruction pourrait être. Les créateurs de la série ont-ils exactement ce développement en tête?

Que cela se produise réellement à la fin est bien sûr une autre affaire. En conséquence, nous devons attendre et voir à cet égard. Soit dit en passant, le 69ème chapitre « Dragon Ball Super » apparaîtra sur 19 février 2021 chez MANGA Plus.