Tales of the Jedi, Disney Plus : liste des épisodes, réalisateurs et date de sortie

La liste des épisodes de la prochaine série animée »Contes des Jedi » vient d’être dévoilé plus d’une semaine après sa première sur la plateforme Disney+. L’anthologie présentera une histoire différente dans chaque épisode, permettant aux fans de guerres des étoilesdes histoires jamais adaptées des différentes bandes dessinées de la franchise.

Les détails de la production pourraient être connus grâce à un document qui a été partagé avec la presse, où vous pouvez voir chacun des noms des six épisodes qui seront »La vie et la mort », »Justice », » Le Seigneur Sith », »Practice Makes Perfect », »Coda » et »Choices ».

»Tales of the Jedi » mettra en vedette Nathaniel Villanueva, charles murray Oui Saül Ruiz en tant que réalisateurs, tandis que Dave Filoni en tant que directeur superviseur de l’émission. Filoni est également impliqué en tant qu’auteur de tous les épisodes sauf un, « Choices », qui a été écrit par Charles Murray et Elan Murray.

C’est lors de la Star Wars Celebration 2022 que lucasfilm et Disney + ont annoncé » Tales of the Jedi », bien que les fans aient spéculé pendant des mois sur ce que serait ce nouveau projet, beaucoup étant convaincus qu’il s’agirait d’une adaptation de la série Dark Horse Comics du même nom.

Cependant, « Tales of the Jedi » a choisi d’être une anthologie animée, se déroulant à la même époque que la trilogie préquelle « Star Wars ». Plusieurs acteurs bien connus de la populaire franchise seront de retour pour ce nouveau projet, avec Liam Neeson revenant jouer à nouveau le maître Jedi Qui-Gon Jinn.

Bien que l’on sache que chaque épisode aura un personnage et une histoire différents comme objectif principal, il semble qu’Ahsoka aura un rôle beaucoup plus important au sein de la série Disney +. L’ancien Padawan d’Anakin Skywalker a été largement inclus dans le matériel promotionnel de « Tales of the Jedi » ainsi que dans sa première bande-annonce, qui présentait également le comte Dooku, Mace Windu, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et la mère d’Ahsoka, Pav- ti.

»Tales of the Jedi » sortira le 26 octobre sur la plateforme Disney+.