Nouveau POCO C40: un mobile pas cher avec une énorme batterie et un étrange processeur

Le nouveau mobile POCO dispose d’une énorme batterie d’une capacité de 6000 mAh, et d’un prix de moins de 150 euros à changer.

POCO a présenté aujourd’hui un nouveau mobile pas cher pour sa gamme d’entrée. Il s’agit de PETIT C40un smartphone de sa gamme « C », qui sera disponible dès cette semaine dans certains pays asiatiques, avant de faire le saut vers le reste des régions.

Comme d’habitude dans le catalogue POCO, le POCO C40 est un appareil basé sur un appareil existant. Il s’agit d’un Xiaomi Redmi 10C avec un autre nom et un design légèrement mis à jour pour adopter une esthétique conforme au style visuel de la marque POCO.

POCO C40, toutes les infos

PETIT C40 spécifications Filtrer Écran ACL de 6,71 pouces Processeur JLQ HR510 RAM 4 Go Système opératif MIUI 13 basé sur Android 11 Stockage 64/128 Go appareils photo Arrière : 13 MP + 2 MP

Avant : 5MP Tambours 6000mAh Les autres Lecteur d’empreintes digitales arrière, 4G, double SIM, USB Type C, port casque 3,5 mm

Le POCO C40 bénéficie d’un design légèrement mis à jour par rapport au mobile sur lequel il est basé. Son corps est en plastique, et son apparence attire l’attention sur la grande « fenêtre » noire présente au dos de l’appareil. Vous y trouverez le deux caméras arrière, 13 et 2 mégapixelsainsi que la sérigraphie avec le logo POCO et le lecteur d’empreintes digitales arrière.

Sa façade est occupée par un grand écran : 6,7 pouces de diagonaleavec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 60 hertz.

L’une des caractéristiques les plus frappantes de cet appareil est votre processeur. Au lieu d’utiliser le même qui intègre le Redmi 10C, la marque a décidé d’opter pour un inconnu Jeu de puces JLQ JR10 développé par la firme chinoise JLQ Tecnhnology, que jusqu’à présent nous n’avions pas vu dans un mobile d’une des principales marques.

La puce en question est construite dans un format de 11 nanomètres et peut atteindre 2 GHz de puissance. Il est accompagné de 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage.

Tout cela est soutenu par un énorme batterie de capacité 6000 mAh, ce qui devrait être plus que suffisant pour offrir une autonomie de deux jours. Prend en charge une puissance de charge rapide de 18 W, mais le chargeur inclus dans la boîte ne peut fournir que 10W.

A tout cela, il faut ajouter d’autres détails tels que Android 11 personnalisé par MIUI dans une nouvelle version légère appelée « MIUI GO », prise en charge de la double carte SIM, du WiFi double bande, du Bluetooth 5.0, du port casque 3,5 millimètres, de l’USB Type C et de l’emplacement microSD.

Prix ​​du POCO C40 et quand peut-il être acheté

Le POCO C40 a été lancé en Viêt Nam en premier lieu, où il sera possible d’acheter à partir du 16 juin. Bientôt, il atteindra d’autres régions du monde.

Son prix commence à partir de 140 euros pour changer pour la version 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage. Cependant, son prix dans le reste du monde devrait être d’environ 160 euros.

