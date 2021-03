The Wonder Years: Don Cheadle pour raconter le redémarrage très attendu

Brewski Don't Mention The Elephant In The Room - Bouteilles De Bière 33 Cl - Brewski - Saveur Bière

Bière de collaboration entre 2nd Shift Brewing et Brewski, Don't Mention The Elephant In The Room est une sour un peu sucrée, dont la robe jaune dorée est coiffée d'une mousse blanche. Au nez, elle dévoile des arômes de fruits de la passion, d'ananas, de vanille et de coco. En bouche, c'est léger et