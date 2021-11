Rob Zombie partage le logo Munsters avec un petit aperçu des coulisses

Dans une image publiée directement à partir de l’ensemble de Le film des Munsters, le réalisateur Rob Zombie a révélé notre premier regard sur le film lui-même. Pour l’instant, le projet est en cours à Budapest après que Zombie ait construit le décor du 1313 Mockingbird Lane à partir de zéro avec le reste de Mockingbird Heights. Après une récente révélation du casting, les caméras tournent, comme on peut le voir sur la nouvelle photo de l’ensemble ci-dessous.

À l’avant et au centre de la photo se trouve une chaise de réalisateur avec Les Munster l’image de marque. Un coup d’œil derrière la chaise révèle les moniteurs pour nous donner le plus petit aperçu des images réelles du Rob Zombie film. Parce qu’elle est à l’arrière-plan et un peu floue, l’image n’est pas claire, bien que nous puissions voir qu’il filme quelque chose à l’intérieur de la maison. En regardant autour des moniteurs à droite, on peut également jeter un coup d’œil sur une partie du décor de l’intérieur de l’ensemble.

Ceci est la dernière de plusieurs mises à jour pour Les Munster, Rob Zombie fournit aux fans depuis le début de la production. Le mois dernier, il a dévoilé la première photo de trois acteurs principaux du personnage : Jeff Daniel Phillips en Herman Munster, Sheri Moon Zombie en Lily Munster et Dan Roebuck en grand-père Munster. Ils ont posé devant la maison dans une image séparée.

D’autres membres de la distribution sont répandus, et comme la distribution confirmée jusqu’à présent était également déjà rumeur, il semble probable que les autres noms feront partie du projet. Leurs rôles n’ont pas été révélés, mais il a été dit que Les Munster met également en vedette Richard Brake, Sylvester McCoy, Jorge Garcia et Cassandra « Elvira » Peterson. Avec les caméras qui tournent sur le plateau, il ne faudra peut-être pas longtemps avant que Rob Zombie nous montre également un aperçu des autres membres de la distribution.

Il est clair depuis le début que Zombie a l’intention de faire de ce film une recréation très fidèle de la série télévisée originale. Il n’a pas caché qu’il était un fan de longue date de la série, et cela a été bien documenté depuis des décennies. L’une de ses chansons les plus populaires, « Dragula », est une référence directe à Les Munster. Il a même inclus des images de l’épisode « Hot Rod Herman » comme un œuf de Pâques montré dans le tout premier film de Zombie Maison des 1000 cadavres.

Si la maison Munster dans le nouveau film semble familière, c’est aussi parce que Zombie a essayé de faire en sorte que l’ensemble ressemble exactement à celui de l’émission télévisée. Cela incluait l’utilisation de plans pour obtenir les détails juste avant de maquiller ses nouveaux Munsters et de les déplacer. Certains fans de la série télévisée ont peut-être eu des réserves quant à l’implication de Zombie, car le cinéaste est surtout connu pour ses films d’horreur vulgaires et violents. , mais tout ce que nous avons vu de Les Munster jusqu’ici ressemble plus à un hommage fidèle.

Rob Zombie n’a pas fixé de date de sortie officielle pour Les Munster avec Universal, mais la rumeur veut que le film reçoive une sortie jour et date en première à la fois dans les salles de cinéma et sur Peacock pour le streaming. La dernière mise à jour nous vient de Rob Zombie sur Instagram.

Sujets : Les Munsters