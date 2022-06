La série Spider-Man de Marvel arrive sur PC plus tard cette année

Dans le cadre du numéro de juin de Sony État des lieux était à côté de beaucoup plus de nouvelles a annoncé que plus tard cette année Spiderman de Marvel pour le ordinateur personnel apparaîtra. Jusqu’à présent, le titre ne pouvait être trouvé que sur PS4 et PS5 être joué.

Spider-Man arrive sur PC

Déjà à 12 août 2022 Les joueurs PC peuvent traverser New York virtuellement dans « Marvel’s Spider-Man Remastered » et protéger la ville de nombreux méchants. Il est également important de concilier la vie privée chaotique et la carrière de Peter Parker.

Vous n’avez donc pas à attendre longtemps pour pouvoir jouer au titre sur votre propre PC. Tous les DLC de l’histoire seront inclus dans le remaster.

Découvrez la bande-annonce officielle de la version PC ici:

Spider-Man : Miles Morales voyage aussi sur PC

Mais ce n’est pas tout : de Automne 2022 Marvel’s Spider-Man Miles Morales arrive également sur PC. Ici, vous accompagnez Miles alors qu’il s’installe à East Harlem et devez suivre les traces de son mentor, Peter Parker, pour sauver le New York de Marvel.

Spider-Man et Miles Morales seront disponibles sur Steam ainsi que sur Epic Games Store.